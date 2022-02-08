Ани Лорак без нижнего белья продемонстрировала длинные ноги

Ани Лорак, которая решила добавить еще один концерт в свой украинский тур, пока только готовится к концертам. В это время исполнительница успевает демонстрировать поклонникам свои прелести.
На этот раз поп-певица показала себя в соблазнительном красном платье, изящно оголив одну ножку для фото. Фанаты обратили внимание, что под платьем на Лорак совсем не видно нижнего белья.
Естественно, такой пикантный образ заинтриговал поклонников. Фанаты исполнительницы стали нахваливать ее образ в комментариях, они также отметили, что Лорак очень идет этот оттенок красного.
- "Какая шикарная статуэточка"
- "Каролина Мирославовна, это пожар!"
- "Красный цвет вам очень к лицу...богиня"
- "Вау! Красный цвет точно ваш!"
Действительно, в таком наряде Каролина выглядит очень эффектно. И стоит отметить, что на этом снимке Лорак похожа на одну известную американку, Ким Кардашьян.
Американская дива тоже любит удачно показать все свои формы и часто выбирает платья, которые подчеркивают фигуру и открывают одну ножку.
Напомним, что не все украинские знаменитости раскритиковали Лорак за ее возвращение в Украину. Например, певица Слава Каминская решила поддержать коллегу по сцене.