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Слава Каминская поддержала Ани Лорак: Все временно – политика, взгляды, телевидение

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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6 января, 10:05
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Фанаты певицы остро отреагировали на ее фотографию с Ани Лорак, которая уже несколько лет выступает на российской сцене и внезапно приехала в Украину с концертами
Слава Каминская выставила фото с Лорак
Слава Каминская выставила фото с Лорак / Фото: instagram.com/babaslavka

Певица Ани Лорак шокировала публику тем, что впервые за много лет решила провести концертный тур в Украине. Многие украинцы не поддержали такую инициативу исполнительницы и настроены достаточно негативно.

А вот экс-солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская решила высказать свою поддержку Лорак и выставила совместное фото с ней в своем Instagram.

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Вы можете #говоричиохочешь, как бы , что не происходило, есть голос страны в нашей стране и мы не ценим то , что имеем ! Все временно, политика, взгляды, телевидение! Ани Лорак артистка! И видимо вакуум информационный- это про нас! Я, кстати, пою лучше, чем дерусь, – заявила под фото Каминская.

Поклонники певицы такого поступка точно не оценили и засыпали Каминскую гневными комментариями.

  • "Разочаровалась. Отписываюсь"
  • "Ну как бы не в нашей стране она голос, это точно"
  • "А есть совесть и честь! Хорошо говорить, когда война тебя не коснулась!"
  • "Фотка с Локар это зашквар"
  • "Весьма сомнительная компания"
Скриншот – instagram.com/babaslavka

Напомним, что приезд Ани Лорак в Украину с концертами вызвал волну негодования не только среди украински слушателей, но и среди знаменитостей. Так, продюсер Игорь Кондратюк высказался по поводу выступлений исполнительницы в Украине.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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