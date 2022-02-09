Снова одна? Почему Ани Лорак начала чаще постить сексуальные фото в Инстаграм

В последнее время Ани Лорак публикует очень откровенные фото / Фото: instagram.com/anilorak
Вчера певица Ани Лорак опубликовала фото в очень откровенном образе без белья. Конечно же, пикантный кадр вызвал большой ажиотаж в Сети и многих заставил задуматься, что сейчас происходит в жизни артистки, раз она так активно привлекает к себе внимание. Доказательством тому служат очень горячие фото Лорак, которыми сейчас буквально пестрит ее Инстаграм.
Судя по отзывам в Сети, подписчики выстроили свою теорию о том, что артистка сейчас снова одна, поэтому имеет больше свободного времени, которое может посвящать себе любимой, еще больше тренироваться и баловать фанатов смелыми фото и видео.
Отсутствие второй половинки – еще один повод сигнализировать другим мужчинам, певица в очередной раз доказывает, что она по-прежнему желанна и регулярно принимает многочисленные комплименты.
Фото в купальнике у Каролины собирают тысячи лайков.
Действительно ли Ани Лорак сейчас одна, пока неизвестно, ведь она очень редко комментирует личную жизнь и точно не хайпит на отношениях, как ряд других знаменитостей.
В последний раз о том, что ее сердце несвободно, Каролина говорила изданию "Собеседник" на премии "Прорыв года" в 2021 году. Тогда она призналась, что в ее животе поселились бабочки.
Но больше конкретики не было. Напомним, в 2019 году артистка официально развелась с мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. А после у нее был короткий роман с продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.
Кстати, на безымянном пальце руки Лорак можно заметить кольцо, но певица говорила, что это всего лишь украшение.
Также отметим, далеко не всем поклонникам нравится эта тенденция с оголением в Сети. Многие ее критикуют за столь откровенные фото и видео в соцсети.
Поклонники Ани Лорак надеются, что вскоре она порадует их хорошими новостями или даст откровенное интервью о личном, чтобы положить конец многочисленным слухам.
А мы напомним, ранее в Сети обсуждали пикантные фото Сергея Лазарева.