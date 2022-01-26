Hot or not: пикантные фото Сергея Лазарева взорвали Сеть (голосование)

Артист Сергей Лазарев во время отдыха показывает откровенные фото и видео, где демонстрирует идеальную фигуру. Это надо видеть!
Сергей Лазарев оказался в центре внимания / Фото: instagram.com/lazarevsergey
Популярный исполнитель Сергей Лазарев сейчас отдыхает на Коста-Рике и балует поклонников пикантными фото и видео, где демонстрирует завидную фигуру. А hot or not – голосуйте в конце материала.
Сергей Лазарев / Фото: instagram.com/lazarevsergey
Друг Ани Лорак в Инстаграм поделился восторгом от термальных источников "Табакон" у действующего вулкана Аренал в Коста-Рике. Там Лазареву удалось получить колоссальное удовольствие и расслабиться, на время забыв про гастрольный график.
Лазарев публикует фото из райского уголка / Фото: instagram.com/lazarevsergey
Горячая вода в каждом источнике! В этом комплексе огромное количество различных природных бассейнов, где можно пролежать хоть весь день! Очистился и наполнился !
Певец щедро делится снимками / Фото: instagram.com/lazarevsergey
Это видео стоит отдельного внимания.
Судя по отзывам в Сети, фанаты в восторге от таких фото артиста. Предлагаем вам поделиться своим мнением.
Напомним, в Сети также обсуждают фигуру Полины Гагариной.
Ирина Майстренко
Редактор Звезды Сегодня
Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года. Больше статей автора