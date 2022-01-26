Hot or not: пикантные фото Сергея Лазарева взорвали Сеть (голосование)

Артист Сергей Лазарев во время отдыха показывает откровенные фото и видео, где демонстрирует идеальную фигуру. Это надо видеть!

Сергей Лазарев оказался в центре внимания / Фото: instagram.com/lazarevsergey

Популярный исполнитель Сергей Лазарев сейчас отдыхает на Коста-Рике и балует поклонников пикантными фото и видео, где демонстрирует завидную фигуру. А hot or not – голосуйте в конце материала.

Сергей Лазарев / Фото: instagram.com/lazarevsergey

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Друг Ани Лорак в Инстаграм поделился восторгом от термальных источников "Табакон" у действующего вулкана Аренал в Коста-Рике. Там Лазареву удалось получить колоссальное удовольствие и расслабиться, на время забыв про гастрольный график.

Лазарев публикует фото из райского уголка / Фото: instagram.com/lazarevsergey

Горячая вода в каждом источнике! В этом комплексе огромное количество различных природных бассейнов, где можно пролежать хоть весь день! Очистился и наполнился !

Певец щедро делится снимками / Фото: instagram.com/lazarevsergey

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Это видео стоит отдельного внимания.

Судя по отзывам в Сети, фанаты в восторге от таких фото артиста. Предлагаем вам поделиться своим мнением.

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Напомним, в Сети также обсуждают фигуру Полины Гагариной.