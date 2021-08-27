Ани Лорак и Сергей Лазарев на фоне давних слухов о романе представили совместную песню о любви

Ани Лорак и Сергей Лазарев выпустили совместную песню / Фото: пресс-служба

Некоторые фаны Ани Лорак до сих пор тайно надеются, что ее и российского исполнителя, Сергея Лазарева, связывает нечто большее, чем просто дружеские отношения.

Сегодня Лорак и Лазарев сделали фанатам подарок, выпустив совместную романтическую композицию "Не отпускай".

Мы пели душой, вложив личные переживания…Пусть эта песня станет гимном всех любящих сердец! – комментирует релиз трека Лорак.

Подготовка к выпуску общей композиции длилась три месяца.

Мы очень долго искали эту песню. Это история про каждого, она точно найдет отклик в каждом сердце, – говорит Лазарев.

В комментариях поклонники артистов отметили, что песня "явно не хит", но все равно "красивая". Фаны оставили свои отзывы на YouTube, отметив, что Лорак и Лазарев – "красивая пара":

Очень красивая, гармоничная пара! Новых песен, успехов вам!

Увы, не хит, но припев классный. Поздравляю с премьерой, любим вас.

Как же красиво их голоса сочетаются. Ну вот почему в жизни такие красивые пары и голоса не вместе, блин?

Скриншот: YouTube

Еще несколько новостей об Ани Лорак: