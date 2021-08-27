Ані Лорак і Сергій Лазарєв на тлі давніх чуток про роман представили спільну пісню про кохання

Ані Лорак і Сергій Лазарєв випустили спільну пісню / Фото: пресслужба

Деякі фани Ані Лорак досі таємно сподіваються, що її і російського виконавця, Сергія Лазарєва, пов'язує щось більше, ніж просто дружні стосунки.

Сьогодні Лорак і Лазарєв зробили фанатам подарунок, випустивши спільну романтичну композицію "Не отпускай".

Ми співали душею, вклавши особисті переживання...Нехай ця пісня стане гімном всіх закоханих сердець! – коментує реліз треку Лорак.

Підготовка до випуску загальної композиції тривала три місяці.

Ми дуже довго шукали цю пісню. Це історія про кожного, вона точно знайде відгук у кожному серці, – каже Лазарєв.

У коментарях прихильники артистів зазначили, що пісня "явно не хіт", та однаково "гарна". Фани залишили свої відгуки на YouTube, зазначивши, що Лорак і Лазарєв – "красива пара":

Дуже красива, гармонійна пара! Нових пісень, успіхів вам!

На жаль, не хіт, але приспів класний. Вітаю з прем'єрою, любимо вас.

Як же гарно їхні голоси поєднуються. Ну чому в житті такі красиві пари і голоси не разом, блін?

Скріншот: YouTube

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