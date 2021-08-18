Ани Лорак о концертах в Одессе: Любовь зрителей – самая большая защита

Ани Лорак поблагодарила украинских зрителей за концерты в Одессе / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак впервые за много лет выступила в Украине. На концертах в Одессах два дня был sold out. Певица не устает благодарить украинских зрителей за теплый прием, а поклонники надеятся, что скоро Ани Лорак еще анонсирует выступления в Украине.

В Instagram Ани Лорак опубликовала пост после первого концерта в Одессе.

Вчера мы с вами были единым целым. Так звучит любовь… Спасибо всем за эти незабываемые эмоции! – написала певица и добавила несколько фото с концерта.

Ани Лорак собрала полный зал в Одессе / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак выступила в Одессе / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак в Одессе / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак впервые за семь лет выступила в Украине / Фото: instagram.com/anilorak

Во время вчерашнего концерта певица еще раз поблагодарила поклонников за поддержку.

Любовь зрителей – самая большая защита, награда, охрана. Спасибо вам огромное, – сказала Ани Лорак.

Напомним, сейчас Ани Лорак вместе с дочкой Софией живет в России. Она также нередко приезжает в Украину, но в августе она впервые за семь лет выступила на сцене.

Весной Ани впервые за долгое время побывала на украинской радиостанции, где презентовала свою песню "Наполовину".

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