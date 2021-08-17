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Полный зал и песни на украинском: как прошел концерт Ани Лорак в Одессе (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
17 августа, 07:50
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Ани Лорак впервые за семь лет выступила в Украине. Концерт певицы прошел в одесском ночном клубе Itaka
Как прошло первое выступление Ани Лорак в Украине за семь лет
Как прошло первое выступление Ани Лорак в Украине за семь лет / Фото: instagram.com/anilorak

Несмотря на негативную реакцию в Сетиконцерт Ани Лорак в Одессе прошел без провокаций. Певица исполнила свои самые популярные хиты, в том числе и на украинском. Билеты на концерт были распроданы заранее, так что не удивительно что был аншлаг.

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Когда Ани Лорак вышла в поклонникам, она не уставала говорить о том, как рада видеть своих украинских поклонников.

Как долго мы ждали встречи с вами. Боже мой, что происходит. Какое счастье вас сегодня видеть мне. И знать, что сегодня в зале собрались мои любимые и родные люди. Мои зрители, только мои. Я никому вас не отдам, – обратилась Ани Лорак к поклонникам.

Со сцены певицы не уставала благодарить поклонников, что они пришли на концерт. Зал пел вместе с певицей все ее песни.

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После концерта Ани Лорак встретилась с украинским фан-клубом. Поклонники признались, что очень ждали встречи с певицей и подготовили для нее подарок.

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Сегодня Ани Лорак даст еще один концерт в Одессе. Билеты на выступления уже распроданы.

Напомним, сейчас Ани Лорак вместе с дочкой Софией живет в России. Она также нередко приезжает в Украину, но в августе она впервые за семь лет выступила на сцене.

Весной Ани впервые за долгое время побывала на украинской радиостанции, где презентовала свою песню "Наполовину".

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Цитата дня

Я не вижу ее счастливой! Мне больно смотреть на сегодняшнюю Аллу Пугачеву – я вижу там больную женщину, совершенно несчастную, растерянную... Вот она сидит в телеэкране и глупо улыбается.

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