Ани Лорак описала идеального мужчину и разоткровенничалась о личной жизни: Не надо терпеть!

Украинская певица Ани Лорак, которая уехала работать и жить в Россию, рассказала, что сейчас для нее важно в отношениях с мужчиной и с кем ни за что не захочет быть вместе

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Певица Ани Лорак, которая впервые за семь лет даст два концерта в Украине, призналась, что она сейчас ценит в мужчинах больше всего, а что, наоборот, может оттолкнуть от противоположного пола. Несколько лет назад Ани Лорак развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу из-за его измен. И хотя в последнее время ходят слухи об их воссоединении, певица дала понять, что не спешит вступать в новые отношения и уже не будет терпеть то, что ей не нравится.

В интервью для издания 7days.ru, Ани Лорак рассказала, что раньше для нее была важна внешность партнера.

Во время жизненного путешествия я поняла, что настоящее чувство любви, привязанности и счастья не зависят от трех вещей. Вес, возраст и внешность. Оказывается, можно влюбиться в маленького толстенького и лысенького мужчину – казалось бы, он так далек от твоего героя, но у него такой богатый внутренний мир, с ним так интересно, – сказала Ани Лорак.

По словам певицы, для нее на первом месте, при выборе мужчины, стоит его внутренняя наполненность, внутренний стержень, доброта, щедрость, достоинство, щедрость и ум.

Ум – это очень сексуально, согласитесь, – сказала артистка.

Ани Лорак в спортзале / Фото: instagram.com/anilorak

А вот с чем артистка не готова соглашаться, так это с неряшливостью и жадностью. Причем не только в материальном смысле, но и в эмоциональном.

Я считаю, что с таким мужчиной не стоит находиться. Ваша энергия раскроется только с щедрым, любящим и заботливым. Если сегодня с вами какой-то жадный и не совсем тот мужчина, которого вы хотите, я сегодня могу сказать – не надо терпеть. Раньше нас учили, что нужно терпеть, сегодня я не соглашусь с этим. Почему мы себя принижаем? Почему я что-то должна? А что должна? Быть счастливой, любимой, быть властелином своей жизни, – сказала Ани Лорак.

Украинский продюсер рассказал о дружбе с Ани Лорак и о том, как он относится к ее выступлениям в России:

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