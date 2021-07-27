Ани Лорак поделилась архивным фото с известным британским музыкантом

Ани Лорак поздравила Мика Джаггера с днем рождения / Фото: instagram.com/anilorak
Лорак выложила в сторис фотографию с лидером The Rolling Stones Миком Джаггером и поздравила его с днем рождения. Вчера артист праздновал 78-летие.
Исполнительница не уточнила, когда был сделан этот снимок, но выглядит она на нем совсем иначе. Едва ли кто-то помнит Ани Лорак такой.
К слову, сейчас Лорак отдыхает в Турции. Накануне она поделилась с подписчиками соблазнительными кадрами в бикини.
Звезда проводит время на вилле с бассейном и спортзалом. Даже в отпуске Лорак уделяет время спорту и держит своей тело в форме – в сторис она показала как занимается на тренажере.
Напомним, что в августе Ани Лорак собирается выступить в Одессе. Не самые дешевые билеты на ее концерт уже практически распроданы.
Певица не выступала в Украине с 2014 года, так что это будет ее первый концерт за семь лет. Вернее, два концерта.
Где и когда звезды встречали своих кумиров – смотрите в сюжете:
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