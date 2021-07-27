Ані Лорак поділилася архівними фото з відомим британським музикантом

Ані Лорак привітала Міка Джаггера з днем народження / Фото: instagram.com/anilorak
Лорак виклала в сторіс фотографію з лідером The Rolling Stones Міком Джаггером і привітала його з днем народження. Вчора артист святкував 78-річчя.
Виконавиця не уточнила, коли був зроблений цей знімок, але виглядає вона на ньому зовсім інакше. Навряд чи хтось пам'ятає Ані Лорак такою.
До слова, зараз Лорак відпочиває в Туреччині. Напередодні вона поділилася з підписниками спокусливими кадрами в золотому бікіні, що підкреслює її пишні груди.
Зірка проводить час на віллі з басейном і спортзалом. Навіть у відпустці Лорак приділяє час спорту і тримає своє тіло у формі – в сторіс вона показала як займається на тренажері.
Нагадаємо, що в серпні Ані Лорак збирається виступити в Одесі. Не найдешевші квитки на її концерт вже практично розпродані.
Співачка не виступала в Україні з 2014 року, так що це буде її перший концерт за сім років. Точніше, два концерти.
Раніше телеведучий Ігор Кондратюк назвав Ані Лорак колаборанткою і розкритикував її майбутні концерти в Україні.
Де і коли зірки зустрічали своїх кумирів – дивіться в сюжеті:
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