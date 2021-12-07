Ани Лорак шокировала фанов опухшим лицом: "Что с ней будет через 10 лет"

Ани Лорак шокировала фанатов внешним видом / Фото: instagram.com/anilorak

В новом ролике, который Ани Лорак опубликовала в своем Instagram-аккаунте, певица анонсировала концерт в Минске. Звезда надела блестящее платье с высоким разрезом, но фолловеров привлекла совершенно другое.

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Лицо артистки выглядит несколько иначе, нежели на фото. Это заметили некоторые подписчики, которые оставили комментарии под постом Лорак:

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"Что будет с этой прекрасной леди через 10-20 лет? Мы ее не узнаем"

"Это Люба Успенская?"

Скриншот: instagram.com/anilorak

"Что с лицом, не узнаю"

"Что с лицом? Или мне одной кажется, на старуху стала похожа"

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