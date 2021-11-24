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Ани Лорак показала себя совсем юной и рассказала о трудностях в творчестве

Мария Коробова Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"
24 ноября, 10:50
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Многие помнят Ани Лорак совсем юной девушкой, которая впервые появилась на телеэкранах в 17 лет. С тех пор в карьере певицы было не мало взлетов и падений
Ани Лорак показала архивные записи
Ани Лорак показала архивные записи / Фото: instagram.com/anilorak

Певица, которая выступит на концерте Москве, поделилась своими архивными видео в Instagram.

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На записях поклонники исполнительницы увидели ее в начале творческого пути. Архивные кадры Лорак сопровождает песня "Стала сильней" из нового альбома, который певица презентовала совсем недавно.

Фото – instagram.com/anilorak

Лорак рассказала, что часто сталкивалась с трудностями на своем пути. По словам исполнительницы вокруг нее было много людей, которые не верили в нее и не поддерживали, но ей удалось справиться с общественным мнением и двигаться вперед.

День за днем, преодолевая трудности, преодолевая усталость, преодолевая эмоциональное давление, я, не оглядываясь, шла к своей цели. У меня было огромное желание, вера и упорство. И теперь, спустя время, я могу сказать: Да, я стала сильней, – подписала видео Лорак.

Фото – instagram.com/anilorak

В комментариях фанаты высказали свое восхищение в адрес Лорак. Многие поблагодарили ее за творчество и вдохновение, а также написали множество комплиментов.

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  • "Лучшая"
  • "Ваша история восхищает. Каролина, спасибо за любовь и искренность"
  • "Каролина, вы настоящий мотиватор и пример для многих!"
  • "Вы такая сильная, гордимся вами"
  • "Какой шедевр"
Фото – instagram.com/anilorak

Больше новостей об артистке:

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"

Окончила факультет «Кино-и телеискусства» Харьковской академии культуры. В журналистике 5 лет. Работала в телевизионных проектах и популярных изданиях.

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