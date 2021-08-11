Ани Лорак в соблазнительном топе поделилась приятной новостью (фото)

Ани Лорак выпускает новый альбом / Фото: instagram.com/anilorak

После слухов о возобновлении отношений между певицей и ее бывшим мужем, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу впервые за долгое время появился на публике со своей девушкой Лилией. Тем временем Ани Лорак сконцентрировалась на работе и уже готова показать ее плоды в виде нового альбома.

Об этом певица написала в Instagram, сопроводив пост фотографией в коротком топе, который демонстрирует ее стальной пресс и отличную фигуру.

Сегодня мы стали на шаг ближе к релизу долгожданного альбома. Снимали #CoverStory, и получилось просто. Скоро все увидите сами…

Поклонники пришли в восторг от такой новости и поспешили поздравить певицу, не забыв написать и комплименты по поводу ее внешности:

Я уверенна, что это будет шикарный альбом. очень жду !

Глядя на вас, хочется становиться лучше.

Мы с нетерпением ждем альбом!

Ждем очень с нетерпением

Ани Лорак анонсировала концерты в Одессе / Фото: instagram.com/anilorak

Ранее Ани Лорак анонсировала концерты в Одессе. Она будет петь украинские хиты. Концерты Ани Лорак в Одессе пройдут под усиленной охраной. Об этом ранее заявили организаторы шоу, которые состоятся 16 и 17 августа в клубе ITAKA.

Последние несколько лет Ани Лорак живет и работает в России. Артистка находится в дружеских отношениях со звездами российского шоу-бизнеса, в том числе с Филиппом Киркоровым. Она также нередко приезжает в Украину, но в августе она впервые за семь лет выступит на сцене.

В этом году Лорак уже не впервые посещает Украину. Весной Ани впервые за долгое время побывала на украинской радиостанции, где презентовала свою песню "Наполовину".

Украинский продюсер рассказал о дружбе с Ани Лорак и о том, как он относится к ее выступлениям в России: