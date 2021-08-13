Анна Панова впервые появилась на красной дорожке с маленькой дочкой (фото)

Анна Панова впервые появилась на красной дорожке с дочкой / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
На праздничное событие по случаю презентации нового сезона телеканала "Украина", которое состоялось в одном из самых престижных ресторанов Киева на берегу Днепра, звездная мама и дочь пришли в хорошем настроении, крепко держась за руки.
Их появление на вечере сразу привлекло внимание почетных гостей, ведь телеведущая с дочкой пришли одетые в стильный family look – красивые нежно-розовые платья с горошком.
Телеведущая рассказала, как ее дочка чувствовала себя на мероприятии:
Сначала Милка немного растерялась от такого количества красивых незнакомых людей, но потом освоилась – и все прошло замечательно!
На презентации мама с дочкой выглядели очень мило, улыбаясь фотографам.
Оставив приятные впечатления от вечера Анна Панова отметила, что грядущая осень с телеканалом "Украина" будет яркой и уютной. И призвала зрителей смотреть их любимый канал.
Смотрите репортаж с презентации проектов телеканала "Украина":
Ранее сообщалось, что 24 украинки решатся на шокирующие перевоплощения в новом шоу на телеканале "Украина" "Я везу тобі красу".