Анна Панова вперше з'явилася на червоній доріжці з маленькою донькою (фото)

Анна Панова вперше з'явилася на червоній доріжці з донькою / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

На святкову подію з нагоди презентації нового сезону телеканалу "Україна", яке відбулося в одному з найпрестижніших ресторанів Києва на березі Дніпра, зіркова мама і дочка прийшли в гарному настрої, міцно тримаючись за руки.

Їх поява на вечорі відразу привернула увагу почесних гостей, адже телеведуча з донькою прийшли одягнені в стильний family look – красиві ніжно-рожеві сукні з горошком.

Анна Панова вперше з'явилася на червоній доріжці з донькою / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Телеведуча розповіла, як її дочка відчувала себе на заході:

Спочатку Мілка трохи розгубилася від такої кількості красивих незнайомих людей, але потім освоїлася – і все пройшло чудово!

На презентації мама з донькою виглядали дуже мило, посміхаючись фотографам.

Чоловік Анни Панової з дочкою / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Залишивши приємні враження від вечора Анна Панова зазначила, що майбутня осінь з телеканалом "Україна" буде яскравою і затишною. І закликала глядачів дивитися їх улюблений канал.

Дивіться репортаж з презентації проектів телеканалу "Україна":

Раніше повідомлялося, що 24 українки зважаться на шокуючі перевтілення в новому шоу на телеканалі "Україна" "Я везу тобі красу".