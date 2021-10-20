Анна Седокова призналась, что в восемь лет над ней пытался надругаться мамин ухажер

/ Фото: instagram.com/annasedokova
Большой текст о семейных воспоминаниях Анна опубликовала на своей странице в Instagram. Она написала, что отца уже давно нет в живых – мужчина умер, когда дочери было 22 года. Но к тому моменту она длительное время уже с ним не общалась, ведь ее родители развелись:
Ушел, когда мне было шесть. Ушел, и я видела его после два раза в жизни, – вспоминает экс-участница "ВИА Гры".
После расставания родители певицы делили имущество, но в правах на детей не соперничали – Анна с братом остались с мамой.
Все что я помню, как мы спрятались в подъезде, и мама высматривала папу, который должен был пройти мимо. Когда она его увидела, то сильно начала меня трясти и кричать: "Плачь! Плачь и беги к папе, говори ему вернуться!" Я побежала, но папа не вернулся, – рассказывает Седокова.
С тех пор отец певицы редко появлялся в ее жизни, лишь спустя года он написал дочери – поинтересовался, как зовут его внуков.
Потом незнакомый человек позвонил мне и сказал, что папа умер от сердечного приступа, – делится артистка.
Помимо этого, экс-участница "ВИА Гры" вспомнила, как в детстве регулярно подвергалась сексуальным домогательствам:
Меня ругал только мамин хахоль, который, когда мне было восемь лет, пытался меня изнасиловать и приходил ночью из маминой комнаты ко мне. А я боялась подавать звук, ведь тогда мама проснется и тоже меня наругает, – поделилась шокирующим воспоминанием Седокова.
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