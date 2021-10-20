Анна Сєдокова зізналася, що у вісім років її намагався зґвалтувати мамин залицяльник

/ Фото: instagram.com/annasedokova

Великий текст про сімейні спогади Анна опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Вона написала, що батька вже давно немає в живих – чоловік помер, коли дочці було 22 роки. Але тоді вона тривалий час вже з ним не спілкувалася, адже її батьки розлучилися:

Пішов, коли мені було шість. Пішов, і я бачила його потім двічі в житті, – згадує ексучасниця "ВІА Гри".

/ Фото: instagram.com/annasedokova

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Після розлучення батьки співачки ділили майно, але в правах на дітей не сперечалися – Анна з братом залишилися з мамою.

Все що я пам'ятаю, як ми сховалися в під'їзді, і мама виглядала тата, який повинен був проходити повз. Коли вона його побачила, то сильно почала мене трясти і кричати: "Плач! Плач і біжи до тата, говори йому повернутися! "Я побігла, але тато не повернувся, – розповідає Сєдокова.

Анна Сєдокова / Фото: instagram.com/annasedokova

Потім незнайомий чоловік подзвонив мені і сказав, що тато помер від серцевого нападу, – ділиться артистка.

Відтоділише через роки він написав дочці – поцікавився, як звуть його онуків.

Крім цього, ексучасниця "ВІА Гри" згадала, як в дитинстві регулярно піддавалася сексуальним домаганням:

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Мене сварив тільки мамин хахоль, який, коли мені було вісім років, намагався мене зґвалтувати і приходив вночі з маминої кімнати до мене. А я боялася подати звук, адже тоді мама прокинеться і теж мене насварить, – поділилася шокуючим спогадом Сєдокова.

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