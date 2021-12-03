Анна Тринчер сбежала с операции по увеличению груди – откровение певицы

Анна Тринчер однажды сбежала из-под хирургического ножа / Фото: Инстаграм

В ноябре Аня вместе со своим возлюбленным блогером Александром Волошиным, с которым они недавно помолвились, посетила консультацию пластического хирурга. Тогда она примерила несколько имплантатов разных размеров.

Весь процесс исполнительница обнародовала в своих сториз. Поклонники артистки по-разному отреагировали на ее намерения – многим фанатам такая затея не понравилась. Тринчер заявила, что ее не интересует чужое мнение, ведь о маммопластике она мечтает уже давно, но долго не могла решиться.

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У меня длинная история с грудью. К 17 годам меня уверяли, что она вырастет, но нагло обманывали. Не помогали ни капуста, ни спорт, ничего – делится Аня c подписчиками в Сети.

Анна Тринчер уже посетила консультацию хирурга, чтобы увеличить грудь / Фото: Инстаграм

В программе "Зірковий шлях" она рассказала о забавном случае, который произошел с ней год назад. Перед самой операцией по увеличению груди, Тринчер резко передумала и ушла с клиники.

Мне уже назначили дату, а я сбежала из-под ножа, – вспоминает певица.

Она уверенна, что в этот раз все-таки доведет дело до конца.

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Я уже более настроена на эту всю историю – в январе, думаю. Но еще не подтвердила и анализы не готовлюсь сдавать, – говорит Анна.

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