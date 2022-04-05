Анна Тринчер со слезами на глазах рассказала, как война разлучила ее с мамой

Анна Тринчер рассказала о своей жизни в военных условиях / Фото: Instagram

Многие украинские звезды из-за нападения РФ на Украину вынуждены были покинуть свои родные дома и уехать в более безопасные места. Так, MamaRika вместе с сыном оказались в Варшаве, а артистка Анна Тринчер – на западе Украины.

Певица сейчас находится вместе с друзьями, женихом Александром Волошиным и его мамой. Однако звезда признается, что очень скучает по родным и мечтает, как можно быстрее с ними встретиться.

Реклама

Как рассказала Тринчер в интервью YouTube-канала "ТОР" , ее бабушка и дедушка остались в Киеве, хотя и Анна уговаривала их уехать на некоторое время.

Также из-за войны Анне Тринчер пришлось разлучится на время с мамой.

Нынешнее время испытывает нас. Мы были на определенном уровне в жизни, а сейчас все опустились. Это для того чтобы посмотрели на себя со стороны. Понимаю, что имея возможность быть с мамой очень часто этого не делала, а сейчас она очень далеко от меня и я не знаю, когда снова смогу обнять ее. Ссорю себя за то, что когда имела возможность, не использовала ее. Мне очень тяжело переживать все это без нее, – поделилась артистка.

Реклама

Тринчер добавила, что сейчас родных ей заменила мама ее любимого, с которой у нее прекрасные отношения.

Мама Саши – очень простой и легкий человек, с которым легко найти связь. Она очень умна, всегда ставится с пониманием. Она заменила мне материнские объятия и поцелуи , – объяснила девушка.

Кроме того, Анна рассказала, что во время войны решила перейти на украинский, хотя и всю жизнь говорила по-русски.

Мне будет не легко, потому что я практикую и все еще думаю на русском. Но для меня это очень важный момент. Это моя государственная позиция и именно так мне сейчас легче переживать происходящее, – объяснила знаменитость.

Тринчер признается, что в дальнейшем она будет говорить на двух языках, потому что у нее "все же есть украинская аудитория, которая говорит на русском языке". Но русского будет значительно меньше, чем украинского.

Реклама

Ранее мы сообщали, что Алексей Дурнев перешел на украинский и попросил не критиковать за несовершенный язык.