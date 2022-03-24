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Певица MamaRika с сыном на руках едва убежала от оккупантов под Киевом

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24 марта, 16:51
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Артистка решилась рассказать о непростом пути, который она преодолела, чтобы спасти семимесячного Давида и оказаться в безопасности
MamaRika рассказала, как она с семьей пережила месяц войны
MamaRika рассказала, как она с семьей пережила месяц войны / Фото: instagram.com/mamarika_official

Уже месяц украинцы противостоят российским захватчикам, которые пытаются разрушить нашу страну, но получают хороший отпор от наших защитников. Месяц тому назад наша жизнь, ценности и желания изменились. И мы все объединились ради победы над врагами.

Сегодня MamaRika решила рассказать собственную историю, как она вместе с мужем и ребенком спасалась от обстрелов, оставив свой дом возле Гостомеля.

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MamaRika вспомнила, как ночью 24 февраля их семью разбудили мощные взрывы, от которых буквально задрожали окна и весь дом начало качать. А на горизонте виднелось оранжевое зарево.

Мы были настолько близко к горячей точке, что периодически прямо над нами пролетали ракеты, как в фильме ужасов. В таком режиме дикого страха мы прожили два дня, и на третью ночь после очередного взрыва, собрав вещи за 15 минут, покинули свой дом, – написала певица.

Артистка добавила, что на третий день войны она с сыном уехала в Одессу к родственникам, где еще было тихо. Там они пробыли несколько дней, после чего отправились на молдавскую границу, где простояли в очереди более 20 часов.

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Переходить буферную зону (в то время очередь рассосалась) мне пришлось аж 2 ночи пешком с огромным чемоданом и Кабачком в коляске. Представьте себе: пустое поле без фонаря, темень и ни души… Этот километр длился вечность, – поделилась звезда.

Через пять дней MamaRika прилетела из Румынии в Варшаву, где ее с Давидом встретила мама. В то же время муж певицы, комик Сергей Середа остался в Украине. По словам артистки, сейчас у каждого свой фронт и поэтому по-другому быть не могло.

MamaRika отметила, что за границей ее с сыном приветливо встречали волонтеры, помогали с вещами, едой и детскими игрушками. Однако звезда признается, что она иногда чувствует на себе "синдром уцелевшего" и до сих пор считает дни до возвращения на Родину и встречи с любимым.

Ранее мы сообщали, куда на самом деле уехала из России Вера Брежнева.

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