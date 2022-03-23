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Дурнев перешел на украинский и попросил не критиковать за несовершенную речь

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23 марта, 18:26
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Алексей Дурнев из тех украинцев, кто говорил на русском. Но это было до недавнего времени. После вторжения Россия в Украину он решил перейти на украинский
Алексей Дурнев рассказал, что решил говорить на украинском
Алексей Дурнев рассказал, что решил говорить на украинском / Фото: instagram.com/aleksey_durnev

Алексей Дурнев у себя в Instagram призвал, не критиковать тех, кто только недавно начал говорить на украинском. Как отметил телеведущий и блогер, постоянные исправления только демотивируют.

Пусть будут эти ошибки, они со временем исчезнут. У нас вообще полстраны говорят на суржике, из которого хочешь языки слова миксуются – и ничего. Критика разрушает желание. Люди начинают стесняться, не верить в себя, думать, что у них плохо выходит. А это самое плохое, что может быть на пути обучения. Поддерживайте тех, кто хочет быть ближе к родной культуре.

/ Фото: Инстаграм

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Сейчас время поддерживать друга, а не критиковать. Дурнев привел в пример иностранцев, которые с понимаем относятся, если забыл какой-то слово на английском.

Также телеведущий и блогер призвал русскоговорящих украинцев переходить на украинский.

Ничего такого страшного в этом нет. Если вы будете читать украинские книги, смотреть кино, слушать украинскую музыку, оно понемногу пойдет. Ошибок будет меньше, вам будет все комфортнее.

К слову, в одном из недавних своих интервью Дурнев признался, что сейчас он не может слушать музыку на русском и ко всем россиянам испытывает ненависть. Сможет ли он по другом к ним когда-то относится он не знает.

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Ранее Алексей Дурнев рассказал, зачем российские войска бомбят его родной Мариуполь

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