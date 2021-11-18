Анна Тринчер выходит замуж за скандального блогера. Пара обещает сенсационную свадьбу

Избранником 20-летней звезды сериала "Школа" стал 24-летний TikTok-блогер Александр Волошин. / Фото: Instagram

Еще вчера 20-летняя Аня ходила на консультацию по увеличению груди, а уже сегодня стало известно о ее помолвке. Теперь главное, чтобы через несколько дней это все не оказалось пранком, ведь блогеры любят так шутить.

Тринчер рассказала, что предложение 24-летний Саша сделал возле одного из торговых центров в Киеве, устроив байкшоу : "У меня дрожали руки, я даже первой на колени упала".

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Я осталась в машине на парковке, а Саша вышел, но попросил меня снимать на телефон, если я вдруг увижу что-нибудь необычное. И тут выезжают 40 байкеров, последним выехал Саша как настоящий принц! Но не на белом коне, а на черном байке, – рассказала певица в интервью "КП в Украине".

Блогер сделал предложение актрисе еще в октябре. / Фото: Instagram

Девушка призналась, что ее родные достаточно негативно отреагировали на такое событие: мама обиделась, что ее не предупредили об этом, а бабушка с тетей считают, что ей еще рано жениться. Но все же Аня чувствует себя очень счастливой и уже скоро начнет готовиться к празднику.

Родные Анны Тринчер довольно негативно отреагировали на такое событие. / Фото: Instagram

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Свадьбу они планируют устроить летом 2022 года. Пара не хочет традиционного торжества, а что-нибудь "кринжевое".

Волошин поделился, что праздник он хочет организовать в своем стиле – сенсационное и взрывное. Однако, по его словам, он еще будет думать, как "удивить медийный мир".

Это в моем стиле будет – всегда делаю что-то необычное, что вызывает некую эмоцию и реакцию, – рассказал блоггер.

А девушка хочет церемонию в виде шоу, где будет объединены несколько культур : "Во мне много национальностей: есть и туркменская, и еврейская, и польская".

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К важному дню Волошин начал готовиться за три недели. / Фото: Instagram

На свадьбу пара планирует пригласить много звездных гостей: Jerry Heil, Настю Каменских с Потапом, Надю Дорофееву с Владимиром Дантесом, Позитива, а также Михаила Поплавского и Павла Зиброва. А кто будет развлекать публику – пока не известно.

Александр и Анна часто снимают свою жизнь в стиле реалити-шоу. Они неоднократно "расставались" на камеру и даже попадали в скандалы. Кстати, их ролики всегда смотрятся потрясающе. Кажется, мы знаем в чем секрет.

Кратко о Тринчер и Волошине

Анна Тринчер стала известна благодаря участию в шоу "Голос. Дети" и "Голос страны". В 2015 году она представляла Украину на детском Евровидении. Также девушка сыграла одну из главных ролей в сериале "Школа". Сейчас она активно развивает певческую и блогерскую карьеру.

Александр Волошин занимается бизнесом и блогерством. Он известен своими скандальными выходками и пранками.

Напомним, в июне парень прямо на улице подарил юной подписчице iPhone 11, но когда выключилась камера, он начал вырывать смартфон из рук ребенка. Позже Волошин признался, что это было постановкой для привлечения внимания и бесплатного пиара. Тогда он получил миллионные охваты в СМИ и в Сети.

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