Арнольд Шварценеггер попал в серьезное ДТП: пострадала женщина

Актер очень переживает из-за случившегося / Фото: TMZ, https://www.1zoom.ru/
Как сообщает TMZ, 74-летний Арнольд Шварценеггер попал в ДТП в Лос-Анджелесе. Внедорожник мировой знаменитости перевернулся на другой автомобиль, водитель которого пострадал. Женщина была доставлена в больницу.
Сообщается, что черный внедорожник актера Yukon столкнулся с красным Prius. Джип перевернулся на бок, сработали подушки безопасности, а также был задет Porsche Cayenne, находившийся рядом. Свидетели утверждают, что ситуация выглядела, как кадр из кино.
По информации, причиной аварии стало то, что Шварценеггер проехал на красный свет. Но сейчас об официальной причине ДТП говорить рано, работает следствие.
В результате происшествия Арнольд остался цел, а вот женщину, управлявшую другой машиной, доставили в больницу с травмами. Издание сообщает, что актер очень опечален ситуацией и планирует навестить пострадавшую в госпитале.
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