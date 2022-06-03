Артем Пивоваров и DOROFEEVA представили чувственный дуэт на стихи Шевченко (видео)

Артем Пивоваров и Надя Дорофеева исполнили песню на стихи Тараса Шевченко / Фото: пресс-служба

Неожиданный музыкальный дуэт сложился у Нади Дорофеевой и Артема Пивоварова. Недавно музыкант записал пронзительный трек со Златой Огневич, а на этот раз в рамках своего проекта "Твои песни, мои ноты" спел вместе с Дорофеевой.

Вместе с песней исполнители представили клип в черно-белых цветах, где звучат два современных голоса Украины, объединенные творчеством, музыкой и надеждой на светлое будущее.

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На чувственную музыкальную композицию вдохновили строчки выдающегося украинского поэта Тараса Шевченко. Строки, пронизанные печалью по Родине, сожалением и верой в свободную жизнь на родной земле, в наше время приобрели особый смысл.

В эксклюзивном комментарии сайту "Сегодня" Надя Дорофеева рассказала, как была создана эта пронзительная композиция. Из-за войны в Украине музыкантам пришлось работать на расстоянии.

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Идею дуэта Артем предложил мне около полугода назад. Недели две до начала войны мы встретились и решили, какой эту песню сделаем. А потом началась война… Мы не успели приступить к работе, но наконец записали этот дуэт: Тема, находясь в Украине, я – на португальской студии во время благотворительных гастролей в Европе. Было сложно творить вместе на расстоянии, но мы успешно справились, – рассказала певица.

А вот Артем Пивоваров признался, что чувствует после написания новой песни и почему сейчас его проект со стихами украинских поэтов приобрел особое значение.

Наша жизнь сейчас полна испытаний. Мы постоянно находимся в окружении своих мыслей, с которыми бывает нелегко. Но мы должны осознавать, что нужны своей стране при любых обстоятельствах. Украина – наша Берегиня, любящая и принимающая нас, своих детей, со всеми сложностями и внутренними переживаниями. И мы так же всегда льнем к матери, потому что она живет внутри нас, – поделился исполнитель с читателями сайта "Сегодня".

Также сейчас украинцы пересматривают новый клип фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука хита "Обійми", снятый на руинах в Харькове.