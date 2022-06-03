Артем Пивоваров і DOROFEEVA презентували чуттєвий дует на вірші Шевченка (відео)

Артем Пивоваров та Надя Дорофєєва виконали пісню на вірші Тараса Шевченка / Фото: прес-служба

Неочікуванний музичний дует склався у Наді Дорофєєвої та Артема Пивоварова. Нещодавно музикант записав пронизливий трек зі Златою Огнєвіч, а цього разу у рамках свого проєкту "Твої пісні, мої ноти" заспівав разом із Дорофєєвою.

Разом із піснею виконавці представили кліп у чорно-білих кольорах, де звучать два сучасних голоси України, об'єднані творчістю, музикою та надією на світле майбутнє.

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На чуттєву музичну композицію надихнули рядки видатного українського митця Тараса Шевченка. Рядки,пронизані сумом за Батьківщиною, жалем та вірою у вільне життя на рідній землі, у наші часи набули особливого сенсу.

У ексклюзивному коментарі сайту "Сьогодні" Надя Дорофєєва розповіла, як була створена ця пронизлива композиція. Через войну в Україні музикантам довелося працювати на відстані.

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Ідею дуету Артем запропонував мені приблизно пів року тому. Тижні зо два до початку війни ми зустрілися та вирішили, якою цю пісню зробимо. А потім почалася війна… Ми не встигли приступити до роботи, але врешті-решт записали цей дует: Тьома, знаходячись в Україні, я – на португальській студії під час благодійних гастролей в Європі. Було складно творити разом на відстані, але ми успішно впоралися, – розказала співачка.

А ось Артем Пивоваров зізнався, що відчуває після написання нової пісні та чому зараз його проєкт з віршами українських поетів набув особливого значення.

Наше життя зараз сповнене випробувань. Ми постійно перебуваємо в оточенні власних думок, з якими буває нелегко. Та ми маємо усвідомлювати, що потрібні своїй країні за будь-яких обставин. Україна – наша Берегиня, що любить та приймає нас, своїх дітей, з усіма складнощами та внутрішніми переживаннями. І ми так само завжди линемо до неньки, бо вона живе всередині нас, – поділився виконавець з читачами сайту "Сьогодні".

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