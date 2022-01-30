Артист, который не любил публичность: каким мы запомним Леонида Куравлева

Леонид Куравлев скончался в возрасте 85 лет. / Фото: Скриншот из YouTube

Около недели Леонид Куравлев находился под круглосуточным наблюдением врачей, к сожалению, актера не удалось спасти. Причиной смерти артиста стала пневмония.

Роль Афони в одноименном фильме и образ Жоржа Милославского в картине "Иван Васильевич меняет профессию" сделали Куравлева народным любимцем, а реплики его героев разошлись на цитаты. Он был мастером импровизаций и человеком с невероятной харизмой.

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Рассказываем подробное об одном из самых популярных советских актеров.

Леонид Куравлев: биография

Будущий актер родился в Москве в 1936 году. Отец работал слесарем, мать — парикмахером. В 1941 году маму Куравлева по доносу отправили в ссылку на Север. Около пяти лет Леонид вместе с мамой прожили в поселке Зашеек Мурманской области, а потом семья смогла вернуться в Москву, сообщает "Википедия".

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В школе Куравлеву тяжело давались точные науки и двоюродная сестра посоветовала Леониду попробовать поступить в театральное. Он решил попробовать свои силы и подал документ во ВГИК, но провалил экзамен. Куравлев не расстроился и пошел на работу. Спустя два года он вновь решил поступать во ВГИК, и на этот раз был зачислен на курс Бориса Бибикова.

Куравлев дебютировал на экране, еще будучи студентом, снявшись в драме Андрея Тарковского "Сегодня увольнения не будет…" и дипломной работе Василия Шукшина "Из Лебяжьего сообщают". Первую известность получил благодаря другой ленте Шукшина — комедии "Живет такой парень".

Когда Шукшин начал работу над фильмом "Живет такой парень", Сергей Герасимов посмотрел на мою пробу и сказал, мол, он вяло играет… Герасимов меня не утверждал. Да и вся комиссия. А ведь Шукшин на меня написал сценарий-то. Герасимов его начал отговаривать меня снимать. А Вася, вот я ему благодарен, хотя это был первый его фильм, ослушался всей комиссии. Он в меня поверил! И картина по сей день смотрится. Я благодарен всю жизнь Василию Макаровичу, что он запустил меня на очень высокую киноработу, с которой я по сей день не слетел, – вспоминал актер.

Леонид Куравлев в фильме "Живет такой парень". / Фото: Скриншот из YouTube

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Шукшин и Куравлев были хорошими друзьями. Актер даже в честь режиссера назвал своего сына.

Карьера артиста стремительно развивалась. В 1967 он принял участие в создании киноленты "Вий" — первого советского фильма ужасов по произведению Николая Гоголя.

Но головокружительный успех актеру принесла роль в комедии Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", где Куравлев сыграл харизматичного вора-авантюриста Жоржа Милославского.

Стоит отметить, в ходе работы над фильмом актер проявил мастерство импровизации, добавив ленте несколько культовых цитат: например, именно он дополнил фразу "Храните деньги в сберегательной кассе" уточнением "...если они у вас, конечно, есть!".

Именно после фильма Гайдая актера стали всё чаще и чаще звать в комедии на главные роли – "Нейлон 100%", "Эта веселая планета", "Ты — мне, я — тебе", "Не может быть!".

Знаковой в жизни Куравлева стала роль сантехника Афони в одноименном фильме. Изначально режиссер картины Георгий Данелия видел в этой роли Николая Караченцова или Владимира Высоцкого. Но случайная встреча актера и режиссера изменила ход истории.

Леонида Куравлева часто на улице называли Афоней, а в 2010 году в Ярославле, где проходили съемки картины, появился памятник любимому герою советской комедии.

Леонид Куравлев в фильме "Афоня". / Фото: Скриншот из YouTube

Стоит отметить, в фильмографии Куравлева есть немало и серьезных драматических работ.

Леонид Куравлев: личная жизнь

Актер женился один раз и на всю жизнь – со своей женой Ниной познакомился еще в 16 лет. Он увидел красивую школьницу на катке. В начале Нина и Леня просто общались, как друзья ходили в кино и на прогулки, много созванивались. Вскоре между подростками завязались не только дружеские чувства. Уже тогда Куравлев понял, что встретил свою единственную.

Пара поженилась в 1960 году. В браке у Леонида и Нины Куравлевых родилось двое детей – дочь Екатерина и сын Василий.

Куравлев вместе с женой и детьми / Фото: Wikipedia

Екатерина после окончания училища вместе с отцом снялась в комедии "Самая обаятельная и привлекательная", а также занималась дубляжем. Но потом она решила стать психотерапевтом.

В то же время Василий получил образование в автодорожном институте, имеет степень кандидата экономических наук, занимается бизнесом и преподает в Университете дружбы народов. Также у Василия есть трое детей.

Куравлев прожил с супругой 52 года. Нина умерла в 2012 году. Актер после смерти жены стал вести затворнический образ жизни. Он не скрывал горя. Однажды в интервью Куравлев признался, что носит медальон с портретом любимой, часто замыкается в себе и не хочет общаться с окружающими.

Леонид и Нина Куравлевы / Фото: Wikipedia

Несмотря на то, что артист был жив, он успел установить для себя памятник на Троекуровском кладбище. Так, на могиле жены актера рядом было написано имя Леонида Вячеславовича, но без указания дат его жизни.

Могила Нины Куравлевой / Фото: Wikipedia

Не любил публичность

Леонид Куравлев не любил давать интервью. Он редко появлялся на ТВ, а тем более на светских мероприятиях. Как говорил артист, слишком часто журналисты писали про него неправду, "отправляли" в больницу, говорили, что он в тяжелом состоянии. Устав от этого, он закрылся от общения с прессой.

Леонид Куравлев. / Фото: Instagram

Исключение Куравлев делал только тогда, когда его просили рассказать о своих коллегах, но без лжи и грязи.

Последние годы жизни

После смерти жены Леонид Куравлев не снимался в кино. Его последняя роль была в 2014 году – он сыграл священнослужителя в фильме "Весь этот джем".

Последние полгода жизни звезда фильма "Афоня" провел в частном заведении для пожилых людей. Таким образом сын и дочь хотели вернуть отца к жизни. Они хотели, чтобы артист хоть с кем-то общался. Актер жил в отдельной палате. Дети Куравлева регулярно навещали его.

Для многих фанатов Леонид Куравлев запомнится гениальным и уникальным актером своего времени. Ведь он сумел своим актерским мастерством покорить сердца многих зрителей.

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