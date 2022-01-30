Артист, який не любив публічність: яким ми запам'ятаємо Леоніда Куравльова

Леонід Куравльов помер у віці 85 років. / Фото: Скріншот з YouTube

Близько тижня Леонід Куравльов перебував під цілодобовим наглядом лікарів, на жаль, актора не вдалося врятувати. Причиною смерті артиста стала пневмонія.

Роль Афоні в однойменному фільмі та образ Жоржа Милославського в картині "Іван Васильович змінює професію" зробили Куравльова народними улюбленцями, а репліки його героїв розійшлися на цитати. Він був майстром імпровізацій та людиною з неймовірною харизмою.

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З'явилась невтішна інформація про здоров'я артиста / Фото: открытые источники

Розповідаємо докладно про одного з найпопулярніших радянських акторів.

Леонід Куравльов: біографія

Майбутній актор народився у Москві 1936 року. Батько працював слюсарем, мати перукаркою. У 1941 році маму Куравльова за доносом відправили в заслання на Північ. Близько п'яти років Леонід разом із мамою прожили у селищі Зашийок Мурманської області, а потім сім'я змогла повернутися до Москви, повідомляє "Вікіпедія".

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У школі Куравльову важко давалися точні науки й двоюрідна сестра порадила Леоніду спробувати вступити до театрального. Він вирішив спробувати свої сили й подав документи до ВДІКу, але провалив іспит. Куравльов не засмутився і влаштувався працювати. Через два роки він знову вирішив вступати до ВДІКу і цього разу був зарахований на курс Бориса Бібікова.

Куравльов дебютував на екрані ще студентом, знявшись у драмі Андрія Тарковського "Сьогодні звільнення не буде…" та дипломній роботі Василя Шукшина "З Леб'яжого повідомляють". Першу популярність отримав завдяки іншій стрічці Шукшина – комедії "Живе такий хлопець".

Коли Шукшин розпочав роботу над фільмом "Живе такий хлопець", Сергій Герасимов глянув на мою пробу і сказав, мовляв, він мляво грає... Герасимов мене не затверджував. Та й уся комісія. Адже Шукшин на мене написав сценарій. Герасимов його почав відмовляти мене знімати. А Вася, ось я йому вдячний, хоч це був перший його фільм, не послухався всієї комісії. Він у мене повірив! І картину досі переглядають. Я вдячний все життя Василю Макаровичу, що він запустив мене на дуже високу кінороботу, з якої я досі не злетів, – згадував актор.

Леонід Куравльов у фільму "Живе такий хлопець". / Фото: Скріншот з YouTube

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Шукшин і Куравльов були добрими друзями. Актор навіть на честь режисера назвав свого сина.

Кар'єра артиста швидко розвивалася. У 1967 році він взяв участь у створенні кінострічки "Вій" – першого радянського фільму жахів за твором Миколи Гоголя.

Але приголомшливий успіх актору принесла роль у комедії Леоніда Гайдая "Іван Васильович змінює професію", де Куравльов зіграв харизматичного злодія-авантюриста Жоржа Милославського

Варто зазначити, під час роботи над фільмом актор виявив майстерність імпровізації, додавши стрічці кілька культових цитат: наприклад, саме він доповнив фразу "Зберігайте гроші в ощадній касі" уточненням "...якщо вони у вас, звичайно, є!"

Саме після фільму Гайдая актора стали все частіше кликати в комедії на головні ролі – "Нейлон 100%", "Ця весела планета", "Ти – мені, я – тобі", "Не може бути!".

Знаковою у житті Куравльова стала роль сантехніка Афоні в однойменному фільмі. Спочатку режисер картини Георгій Данелія бачив у цій ролі Миколу Караченцова чи Володимира Висоцького. Але випадкова зустріч актора та режисера змінила хід історії.

Леоніда Куравльова часто на вулиці називали Афонею, а у 2010 році в Ярославлі, де проходили зйомки картини, з'явився пам'ятник улюбленому герою радянської комедії.

Леонід Куравльов у фільму "Афоня". / Фото: Скріншот з YouTube

Варто зазначити, що у фільмографії Куравльова є чимало і серйозних драматичних робіт.

Леонід Куравльов: особисте життя

Актор одружився один раз і на все життя – зі своєю дружиною Ніною познайомився ще у 16 років. Він побачив гарну школярку на ковзанці. Спочатку Ніна та Льоня просто спілкувалися, як друзі ходили в кіно та на прогулянки, багато телефонували один одному. Незабаром між підлітками почалися не тільки дружні почуття. Вже тоді Куравльов зрозумів, що зустрів свою єдину.

Пара одружилася 1960 року. У шлюбі у Леоніда та Ніни Куравльових народилося двоє дітей – дочка Катерина та син Василь.

Куравльов разом із дружиною та дітьми / Фото: Wikipedia

Катерина після закінчення училища разом із батьком знялася в комедії "Найчарівніша і найпривабливіша", а також займалася дубляжем. Але потім вона вирішила стати психотерапевтом.

Водночас Василь здобув освіту в автодорожньому інституті, має ступінь кандидата економічних наук, займається бізнесом та викладає в Університеті дружби народів. Також у Василя є троє дітей.

Куравльов прожив із дружиною 52 роки. Ніна померла у 2012 році. Актор після смерті дружини усамітнився. Він не приховував горя. Одного разу в інтерв'ю Куравльов зізнався, що носить медальйон із портретом коханої, часто замикається у собі й не хоче спілкуватися.

Леонід та Ніна Куравльови / Фото: Wikipedia

Попри те, що артист був живий, він встиг встановити для себе пам'ятник на Троєкурівському цвинтарі. Так, на могилі дружини актора поряд було написано ім'я Леоніда В'ячеславовича, але без зазначення дат його життя.

Могила Ніни Куравльової / Фото: Wikipedia

Не любив публічність

Леонід Куравльов не любив давати інтерв'ю. Він рідко з'являвся на ТБ та на світських заходах. Як казав артист, занадто часто журналісти писали про нього неправду, "відправляли" до лікарні, говорили, що він у важкому стані. Тож втомившись від цього, він закрився від спілкування з пресою.

Леонід Куравльов. / Фото: Instagram

Виняток Куравльов робив лише тоді, коли його просили розповісти про своїх колег, але без брехні та бруду.

Останні роки життя

Після смерті дружини Леонід Куравльов не знімався у кіно. Його остання роль була у 2014 році – він зіграв священнослужителя у фільмі "Весь цей джем".

Останні пів року життя зірка фільму "Афоня" провів у приватному закладі для людей похилого віку. Таким чином син та дочка хотіли повернути батька до життя. Вони хотіли, щоб артист хоч із кимось спілкувався. Актор жив у окремій палаті. Діти Куравльова регулярно відвідували його.

Для багатьох фанатів Леонід Куравльов запам'ятається геніальним та унікальним актором свого часу. Адже він зумів своєю акторською майстерністю підкорити серця багатьох глядачів.

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