Ассия Ахат впервые рассказала, что стала бабушкой: Есть какое-то волнение

Ассия Ахат три года назад стала бабушкой внучки Алисы / Фото: instagram.com/ahhattassia

У 56-летней Ассии Ахат двое сыновей – Данила и Филипп. Наследники знаменитости не любят публичность, поэтому их снимки редко появляются у нее в соцсетях, но недавно артистка все же показала, как они выглядят.

У ее первенца уже есть жена и трехлетняя дочь Алиса. С девочкой у артистки очень теплые отношения, но бабушкой она ее не называет.

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Я не запрещаю, но как-то так повелось, что Алиса называет меня просто Ассия, – говорит скрипачка в программе "Світське життя".

По словам Ахат, новый статус, конечно же, заставил ее задуматься о скоротечности жизни, но со временем эти мысли исчезли.

Не буду кривить душой, конечно, я думаю о возрасте, есть какое-то волнение. Но вот в этом году я как-то подуспокоилась с этим, я поняла, что ничего не сделаешь, – делится певица.

Артистка с мужем долго мечтала о дочери / Фото: instagram.com/ahhattassia

Тем более, что становиться бабушкой в раннем возрасте в семье звезды уже стало традицией. Старшего сына Ассия родила в 18.

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Свою маму я сделала бабушкой в 38 лет. В каждом поколении у нас в семье бабушками становятся очень рано.

Оказалось, что после того, как супругом артистки стал крупный предприниматель и депутат Киевсовета Игорь Баленко, она долго мечтала о дочери. Ахат надеялась, что у нее родится талантливая девочка, поэтому обращалась даже к специалистам.

Мы, когда планировали ребенка, два года обращались к астрологам и вычисляли не просто девочку, а девочку с королевскими градусами каких-то талантов безумных. Нам астролог сказал: "Слушай, все, вот сейчас нет каких-то затмений и невзгод – начинайте", – рассказывает артистка.

После этого она и вправду забеременела, но родился мальчик – сын Филипп, которому сейчас 19 лет.

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