Старшего родила в 18: Ассия Ахат показала своих сыновей (фото)

Знаменитая украинская скрипачка ранее почти не делилась с публикой снимками своих детей. У Ассии два сына: Даниил и Филипп. Младший ребенок артистки сейчас учится в США

Как выглядят сыновья Ассии Ахат - смотрите фото / Фото: пресс-служба, скриншот

Недавно в Сети появились фото сыновей Бритни Спирс, а теперь настало время посмотреть, как сейчас выглядят дети Ахат.

Вот, как выглядел младший сын Ассии в 2017 году. Артистка редко делится семейными снимками.

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Скриншот: Instagram

Парень заметно вырос и вот, как Филипп выглядит сейчас. Недавно ему исполнилось 18 лет.

Фото: пресс-служба

По словам Ассии, с самого детства младший сын любил футбол и шахматы, был любознательным ребенком. В своем юном возрасте Филипп уже развивает собственный стартап и помогает отцу с его бизнесом, он часто на летних каникулах работал в супермаркетах и расставлял продукцию.

Фото: пресс-служба

Старшего сына, Даниила, Ассия Ахат после рождения растила сама – супруг был в армии, а когда он вернулся, спустя некоторое время, они решили расстаться. Даниил родился, когда Ассии было всего 18 лет.

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Фото: скриншот

Сыновья Ассии выросли настоящими мужчинами, а главный секрет ее воспитания – в общении с детьми и умение слушать их.

Не думайте, что ваши дети полностью откровенны с вами, даже если они послушны. Будьте к ним более внимательны и задавайте вопросы, – резюмирует певица в программе ЖВЛ.

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