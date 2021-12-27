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Сразу три поколения: Тоня Матвиенко умилила снимком с мамой и дочкой

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
27 декабря, 13:53
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Известная украинская певица Тоня Матвиенко поделилась новым совместным снимком с младшей дочкой Ниной и своей мамой
/ Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко, которая недавно прокомментировала слухи о разводе родителей, проводит время с семьей. На днях певица вместе со своей мамой Ниной Матвиенко и младшей дочкой Ниной посетили новогодний спектакль "Новая Снежная Королева" с Олей Поляковой в главной роли.

У себя в Instagram Тоня опубликовала совместное фото с мамой и дочкой.

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/ Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Подписчики в комментариях не скрывали восторга от нового семейного фото.

  • "Красивые"
  • "Красивые украиночки"
  • "Ниночка маленькая красивая артистка, будущая звезда"
  • "Как же здорово, когда вот так все поколения дружно и вместе. Нине низкой поклон, как берегине своего рода"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Напомним, недавно Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян приобрели отдельное жилье, но переехать пока что туда не могут из-за проблем с застройщиком.

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Ранее Тоня Матвиенко рассказала, кто имеет влияние на младшую дочь.

Элина Пелешенко
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