Сразу три поколения: Тоня Матвиенко умилила снимком с мамой и дочкой

Тоня Матвиенко, которая недавно прокомментировала слухи о разводе родителей, проводит время с семьей. На днях певица вместе со своей мамой Ниной Матвиенко и младшей дочкой Ниной посетили новогодний спектакль "Новая Снежная Королева" с Олей Поляковой в главной роли.
У себя в Instagram Тоня опубликовала совместное фото с мамой и дочкой.
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Подписчики в комментариях не скрывали восторга от нового семейного фото.
- "Красивые"
- "Красивые украиночки"
- "Ниночка маленькая красивая артистка, будущая звезда"
- "Как же здорово, когда вот так все поколения дружно и вместе. Нине низкой поклон, как берегине своего рода"
Напомним, недавно Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян приобрели отдельное жилье, но переехать пока что туда не могут из-за проблем с застройщиком.
Ранее Тоня Матвиенко рассказала, кто имеет влияние на младшую дочь.