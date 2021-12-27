Астафьева впервые о расставании с женихом, подозреваемым в хищении государственных средств: Поучительная и хорошая история

Даша Астафьева впервые назвала причину расставания с Артемом Кимом / Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева впервые прокомментировала разрыв с Артемом Кимом. Она отмечает, им удалось остаться друзьями.
Для меня это очень поучительная и хорошая история, потому что это единственные отношения, после которых я осталась в хороших отношениях. Мы как были настоящие друзья, как это выяснилось, что мы больше друзья, чем люди, которые любят друг друга. Это любовь, но это другая любовь. Мы не совсем готовы к продолжению семейных отношений. К сожалению, иногда какие-то плохие события – они могут разрушить и чувства и то, что строилось годами, – призналась певица в интервью программе "Світське життя".
Артема Кима подозревают в хищении государственных средств на сумму почти 27 миллионов гривен. Уже несколько лет продолжаются суды. Как рассказала Даша Астафьева, это тоже повлияло на отношения с женихом.
Суды не закончены. По моему мнению, мы исчерпали тот ресурс чувств, и борьбы, и всего, что должно было пойти на строительство семьи, и на все доброе и хорошее. Много было испытаний, много вмешательств чужих людей. Это очень сложно, когда проблемы сильнее, к сожалению, чем отношения, – призналась певица.
Пара жила вместе в загородном доме Артема. После расставания Даша вернулась в свою квартиру в Киеве. О новых отношениях артистка пока не думает.
Что известно об отношениях Даши Астафьевой с Артемом Кимом
Пара начала встречаться в 2016 году. Через год Артем Ким сделал предложение певице. Вскоре артистка и бизнесмен планировали сыграть свадьбу, но торжество пришлось отменить.
Артема Кима подозревают в хищении государственных средств при тендере на закупку техники Южноукраинской атомной электростанцией, директором которой был его отец Виссарион Ким.
Некоторое время жених Астафьевой был под домашним арестом, а также у него был запрет на выезд из страны.
Как признавалась Даша в своих интервью, она мечтает о свадьбе со своим возлюбленным и о детях.
Ранее мы рассказывали, что Даша Астафьева потеряла сознание во время подготовки к эфиру "Маски".