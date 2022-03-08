Автор Гарри Поттера Джоан Роулинг пожертвовала больше миллиона долларов детям из Украины

Писательница собрала средства для детей через свой благотворительный фонд. / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Пошел 13-й день войны в Украине. Пока наша армия дает отпор российским оккупантам, селебретис поддерживают украинцев, предоставляя средства на гуманитарную помощь, как Мила Кунис вместе с Эштоном Катчером. Также артисты морально поддерживают наш народ как Милла Йовович.

Известная британская писательница Джоан Роулинг собрала для украинских детей, пострадавших от российских захватчиков, 1 миллион фунтов стерлингов (около 1,3 млн. долларов).

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Автор саги о Гарри Поттере поддержала сбор средств для пострадавших детей, который организовала ее благотворительная организация Lumos (Роулинг является соучредителем компании, – Ред.). Фонд собирает средства, чтобы обеспечить едой, средствами гигиены и лекарствами украинских детей.

Я лично перечислю пожертвования в 1 миллион фунтов стерлингов. Благодарю всех, кто уже пожертвовал. Вы даете возможность Lumos выполнять важную работу для самых уязвимых детей в Украине, – написала писательница в Twitter.

Раньше Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 млн долларов на помощь украинцам. Также звезда "Друзей" Дженнифер Энистон присоединилась к поддержке нашего народа.

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Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем. Наша армия дает достойный отпор врагу – мы верим в ВСУ!

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