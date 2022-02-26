Милла Йовович эмоционально о войне России против Украины: "Мою страну и народ бомбят!"

Американская актриса с украинскими корнями эмоционально высказалась о войне Путина против Украины

Милла Йовович высказалась о войне России против Украины. / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Третий день подряд украинская армия защищает нашу родную страну от российских захватчиков и третий день многие мировые звезды обращаются к Кремлю с призывами остановить войну. Не смогла пройти в стороне от войны в Украине и Милла Йововчич, ведь это ее историческая родина.

В Instagram знаменитость рассказала своим фанам о том, что сейчас переживает народ Украины и как это волнует ее:

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Я с разбитым сердцем и ошеломлена, пытаясь осмыслить события этой недели на моей родине, в Украине. Мою страну и народ бомбят. Друзья и семья прячутся. Моя кровь и мои корни походят как из России, так и из Украины на части, наблюдая за разворачивающимся ужасом, разрушением страны, перемещением семей, вокруг которых вся жизнь лежит в обугленных обломках, – написала актриса.

Кроме того, Милла Йовович вспомнила войну на родине ее отца – в бывшей Югославии и то, что он рассказывал своей семье о травмах и терроре, которые пережил.

Война. Всегда война. Лидеры, которые не могут принести мир. Бесконечная сила империализма. И всегда народ расплачивается кровью и слезами, – добавила актриса.

Также звезда прикрепила ссылки в профиле на организации, которые могут помочь украинцам.

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Напомним, Милла Йовович родилась в 1975 году в Киеве. В 1980-м она вместе с родителями переехала в Лондон, а затем – в США. Напомним, мама Миллы – Галина Логинова выросла в Украине, а отец Богдан Йовович – в Черногории.

Кстати говоря, семья Кардашян поддержала Украину. Также Мадонна опубликовала пост о событиях, за которыми следит весь мир.