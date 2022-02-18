Бабкин, Тринчер, Тополя и другие – о панике из-за возможного вторжения РФ и планах покинуть Украину

Анна Тринчер, Сергей Бабкин, Тарас Тополя и другие знаменитости признались, паникуют ли по поводу возможного вторжения РФ / Фото: пресс-служба, Коллаж: Сегодня

Именно артисты в самые темные времена поднимают дух и поддерживают настроение людей. Сайт "Сегодня" расспросил певицу Анну Тринчер, лидера группы "Антитіла" Тараса Тополю, который вступил в ряды территориальной обороны, травести-диву Монро, звезду "Мамахохотала" Евгения Яновича и певца Сергея Бабкина о том, поддаются ли они тревоге, собрали ли "тревожные чемоданчики" и планировали ли они временно покинуть Украину.

Анна Тринчер, певица

Я не готовила никакие чемоданчики, ни отходной путь, я тут, в Украине. Куда бежать, зачем? Тут моя родина, жизнь, работа и родные люди, которых, если вдруг что, нужно будет забрать с собой.

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Я опираюсь только на достоверные источники и официальные сведения – например, президента Украины. На сегодняшний день от него каких-либо сообщений о том, что нужно собирать вещи и бежать, не было. Если бы была действительно опасная ситуация, нас бы точно предупредили, обезопасили.

Анна Тринчер не паникует / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Сергей Бабкин, певец, музыкант и автор песен

Не поддавался панике и не поддаюсь. Считаю, что это вредно для здоровья. Может, и не нужно знать. Оно никак не поможет нам жить, развивать внутреннее я, нашу душу. Кто-то хочет собирать чемоданы и бежать? Это его право. Судить его за это не надо.

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Это выбор и право каждого. Я не собирал (тревожный чемоданчик – Ред.) и не думал об этом, я искренне верю, что все будет прекрасно. Надежда моя очень сильна, а она, как известно, умирает последней. И если тяжело делать добро, то надо хотя бы думать светло.

Сергей Бабкин советует мыслить позитивно / Фото: instagram.com/babkin_official

Тарас Тополя, лидер группы "Антитіла"

Не скажу, что "Антитіла" и наши семьи спокойно переживают этот непростой период. У нас в группе и я, и Сергей Усик – многодетные отцы, по трое детей. У Дмитрия Желудя сын. И мы, в первую очередь, переживаем за то, как обезопасить наших детей. Есть некоторые переживания, и ты в голове продумываешь варианты, каким образом забирать детей из места боевых действий. Но сейчас мы остаемся в Киев. Однако, вдруг что – мы понимаем, что надо делать.

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Тревожные чемоданчики не складывали – ну, чтобы сложить такой для семьи из пяти человек, нужно четыре чемодана как минимум (улыбается).

У Тараса Тополи есть четкий план дейтсвий / Фото: пресс-служба

Монро, травести-дива, шоувумен и блогер

Я абсолютно спокойна и занимаюсь текущими делами. Никому рухнувшая экономика не нужна. Мысль о том, чтобы уехать, даже не промелькнула! Я могла уехать уже раз пять, но осталась, потому что мне здесь сейчас хорошо и комфортно, я вижу перемены в обществе, и это радует.

Все, что мне нужно, всегда со мной. А важные документы хранятся в одной папке. Разве что думала, как кошек перевозить. Переноска только одна...

Монро просит сохранять спокойствие и остается в Киеве со своими котами / Фото: пресс-служба

Евгений Янович, актер шоу "Мамахохотала" на НЛО TV

Никакой паники. Всем советую руководствоваться чудесным изречением:

Господи, дай мне душевный покой, чтобы принимать то, чего я не могу изменить, мужество – изменять то, что могу, и мудрость – всегда отличать одно от другого.

Все, что я могу сейчас – это прекрасно проживать свою жизнь и при необходимости реагировать на обстоятельства. Пока все хорошо. Надеюсь, так будет и дальше.

Мыслей о том, чтобы уехать, не было. Не совсем понимаю, что это может дать. И не совсем понимаю, чего боятся жители Киева. Советую читать не панические заголовки, а нормальные аналитические материалы. Быть с холодной головой и горячим сердцем.

Тревожный чемоданчик пока не складывал, но думаю, что для пар – это очень полезно, как общий досуг. Провести время вместе и сделать что-нибудь полезное. Поэтому планирую этим заняться в ближайшие выходные. Сейчас времени не так уж много. Я работаю.

Евгений Янович советует доверят лишь проверенным источникам / Фото: пресс-служба НЛО TV

Ранее Тарас Тополя признался, обсуждает ли со своими детьми тему войны.