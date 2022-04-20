Бадоев сожалеет, что пытался стереть границы между РФ и Украиной: Максимально показывал дружбу народов

Алан Бадоев прокомментировал свою работу в России / Фото: Скриншот из YouTube

Алан Бадоев после начала полномасштабного вторжения России в Украину активно призывал российских друзей и коллег не молчать и говорить правду о войне.

Режиссер уже попал в список артистов, которым запретили въезд в Россию, но это его не волнует. Бадоев сожалеет, что активно сотрудничал с российскими звездами и часто ездил в страну-агрессор.

Реклама

Наверное, я один из тех людей, который делал все для того, чтобы размазать между Украиной и Россией границы. Это было неосознанно. Я из Донецка. У меня был этот месяц, и я очень многое для себя обдумал. Я понимаю, что и я, и Максим мы размазывали границы между нашими странами нашим творчеством. Я был одним из тех людей, который максимально показывал дружбу народов. Максимально помогал создавать эту общую творческую подушку и теперь я понимаю, насколько это ужасно. Насколько это безответственно, – рассказал Бадоев в интервью Сніданок 1+1. Онлайн

Алан Бадоев / Фото: instagram.com/alanbadoev

Бадоев отметил, что теперь нужно создавать невидимую стену между украинской и русской культурами. И после окончания войны он собирается этим заняться.

Для себя я вижу конкретные цели — выстроить культурную стену, которая должна рассказывать, насколько мы разные. Насколько глубокая у нас своя культура

Ранее Алан Бадоев прошелся по российским звездам, которые поддерживают путинскую пропаганду.