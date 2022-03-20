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Отдала и продала свой голос: Бадоев раскритиковал Гагарину за выступление на шабаше пропаганды в "Лужниках"

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20 марта, 15:13
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Многие звезды определились с позицией, высказавшись публично или подкрепив свое мнение действиями
Бадоев осудил Гагарину
Бадоев осудил Гагарину / Фото: открытые источники

Недавно блогер Настя Ивлеева завила, что "русским" быть не стыдно, но она не одна в списке звезд-рашистов, которые могли бы доносить правду своим подписчикам в соцсетях, но поступили на службу злу – российским властям. Украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев прокомментировал недавний концерт в "Лужниках", который рашисты устроили по случаю аннексии Крыма.

Напомним, на празднике пропаганды и лжи выступили: путинисты Басков, Газманов, Тимати, Полина Гагарина и другие. В новом интервью Алан Бадоев жестко прошелся по этим поклонникам кровавого режима. По его словам, у всех путинских фанатиков нет будущего.

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Тысячи потерянных душ. Гребаная орда, современный Гитлер собрал свою секту. Вот те, кто песни пел на сектантском игрище нацизма в России. Собственно говоря, давно забытые имена, у которых нет возможностей нигде, кроме Кремля.

Отдельно он отметил "вклад" Полины Гагариной, которой он еще не так давно снимал клипы. Теперь он артистку не уважает:

Полина Гагарина

Я не понимаю, как Полина отдала и продала свой голос. Я не понимаю, для меня это шок, потому что, честно скажу, я очень уважал этого артиста, талант этого артиста. Но как я уже говорил, каждый голос "за", особенно такой громкий, он отождествлен у меня с каждой пулей, которая сейчас убивает мариупольцев, каждой бомбой, которые уже долетают в Киев. Для меня это трагедия. Я надеюсь, что для Полины это тоже будет трагедия всей ее жизни.

Больше смотрите далее в видео.

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Тем временем легендарные Queen собирают деньги для украинцев.

Несмотря ни на что, мы верим в наших защитников и скорую победу над рашизмом. Все будет Украина!

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Боевой медик Семидьянова Ольга из Марганца Днепропетровской обл. Мать-героиня, которая вместе с мужем-военным воспитывала 12 детей, в первые дни войны ушла на фронт. Спасала украинских бойцов под вражеским огнем. Была тяжело ранена – российские войска обстреляли из танков, поэтому экипировка не спасла. Вскоре погибла.

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Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
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