Баста собрал Дворец спорта в Харькове: как это было (видео)

Баста собрал аншлаг в Харькове / Фото: Instagram
В этом году Баста уже несколько раз давал концерты в Украине. Хоть они и сопровождаются скандалами, но российскому рэперу удается собирать аншлаги. 17 декабря Баста выступил в Харькове во Дворце спорта.
У себя в Instagram рэпер поблагодарил Украину за приему и пригласил всех на концерт в Киеве, который состоится завтра, 19 декабря.
Харьков! Спасибо! Киев, встречаемся 19.12 в Stereo Plaza, – написал исполнитель.
В комментариях подписчики отмечают, что им понравился концерт и они ждут еще выступления Басты в Украине.
- "Это бы лучший концерт! Спасибо за заряд эмоций!"
- "Это было нереально!!!Ждем новой встречи в Харькове! Украина вас любит"
- "Спасибо вам за концерт! Вы великолепный"
Поклонники с удовольствием публикуют в Instagram видео с концерта.
Напомним, ранее российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) выступал в оккупированном Крыму. В 2017 году ему запретили въезд в Украину за нарушение украинского законодательства при посещении полуострова.
В 2020 году запрет аннулировался по истечению срока. В пресс-службе Министерства культуры и информационной политики Украины сообщили, что Баста может свободно приезжать в Украину.
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