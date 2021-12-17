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Участника российской группы не пустили в Украину: "Ну все, остались без хорошей музыки" (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
17 декабря, 10:39
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Гитариста группы "город 312" задержали в Борисполе – он прибыл в Украину авиарейсом из Стамбула и направлялся в Киев, чтобы принять участие в "творческом проекте"
Гитаристу группы "город 312" запретили въезд в Украину сроком на три года
Гитаристу группы "город 312" запретили въезд в Украину сроком на три года / Фото: facebook.com/Gorod312

Государственная пограничная служба Украины сегодня утром в Борисполе задержала гражданина РФ и гитариста группы "город 312" Александра Ильчука.

Установлено, что музыкант неоднократно нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, чтобы поиграть там на фестивалях.

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На вопрос, когда он последний раз посещал АР Крым, Александр Ильчук отвечал, что не помнит и путался в годах, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В Украину Ильчук прилетел из РФ через Стамбул. По его словам, он хотел принять участие в "творческом проекте". Теперь этого не произойдет – его отправили назад.

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Ну все, остались без хорошей музыки, – сказал российский гитарист.

За нарушение норм украинского законодательства Александр Ильчук также получил запрет въезд в Украину сроком на три года.

Инна Петрова
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