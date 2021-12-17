Участника российской группы не пустили в Украину: "Ну все, остались без хорошей музыки" (видео)

Государственная пограничная служба Украины сегодня утром в Борисполе задержала гражданина РФ и гитариста группы "город 312" Александра Ильчука.
Установлено, что музыкант неоднократно нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, чтобы поиграть там на фестивалях.
На вопрос, когда он последний раз посещал АР Крым, Александр Ильчук отвечал, что не помнит и путался в годах, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
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В Украину Ильчук прилетел из РФ через Стамбул. По его словам, он хотел принять участие в "творческом проекте". Теперь этого не произойдет – его отправили назад.
Ну все, остались без хорошей музыки, – сказал российский гитарист.
За нарушение норм украинского законодательства Александр Ильчук также получил запрет въезд в Украину сроком на три года.