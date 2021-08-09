Рэпер Баста сыграл очередной концерт в Одессе: толпа людей, бурные овации и никаких масок

Билеты на концерт Басты в Ibiza Beach Club в Одессе были раскуплены быстро, несмотря на высокие цены. И вот, вчера, 8 августа, на концерт рэпера выстроилась большая очередь возле клуба.
На опубликованном на YouTube видео можно заметить, что зрители, которые пришли на мероприятие Басты, не соблюдали социальной дистанции и были без масок.
На самом концерте людей было еще больше. В ролике, который рэпер опубликовал в своем Instagram-аккаунте, толпа ликует и машет руками в ритм треку.
Хлопаем вместе с Одессой! – написал Баста.
Впрочем, поклонники отреагировали на приезд Басты очень положительно:
- "А я там был"
- "Отлично получилось"
- "Супер концерт! Спасибо за эмоции!"
- "Василий Михалыч, браво"
- "ВМЕСТЕ и нет наши-ваши! Отлично"
- "Лучший"
Почему Баста может приезжать в Украину?
В сентябре 2017 года Служба безопасности Украины запретила Басте въезжать на территорию Украины. Причина: неоднократное посещение оккупированного Крыма. Баста давал там концерты. Также рэпер написал песню о крымском мосте, в которой четко высказал свою позицию о том, "чей Крым". "Крымский мост соединил два берега России", – поется в треке.
Однако в 16 сентября 2020 года запрет был аннулирован по истечении срока действия. 23 июня этого года в СБУ заявили, что направили в Минкульт запрос на внесение Басты в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.
Смотрите видео о том, как активисты пытались сорвать концерт Басты в Киеве:
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- Вначале лета Баста выступил в Одессе после протестов на концерте в Киеве. Оба раза возле клуба, где выступал артист, собирались активисты с плакатами с надписями "Баста – русня" и "Баста – путинская шестерка".