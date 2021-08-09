Рэпер Баста сыграл очередной концерт в Одессе: толпа людей, бурные овации и никаких масок

Российский рэпер Баста, который ранее незаконно посещал аннексированный Крым, во второй раз за это лето приехал в Одессу и сыграл концерт

Баста на концерте в Одессе / Фото: instagram.com/bastaakanoggano

Билеты на концерт Басты в Ibiza Beach Club в Одессе были раскуплены быстро, несмотря на высокие цены. И вот, вчера, 8 августа, на концерт рэпера выстроилась большая очередь возле клуба.

На опубликованном на YouTube видео можно заметить, что зрители, которые пришли на мероприятие Басты, не соблюдали социальной дистанции и были без масок.

На самом концерте людей было еще больше. В ролике, который рэпер опубликовал в своем Instagram-аккаунте, толпа ликует и машет руками в ритм треку.

Хлопаем вместе с Одессой! – написал Баста.

Впрочем, поклонники отреагировали на приезд Басты очень положительно:

"А я там был"

"Отлично получилось"

"Супер концерт! Спасибо за эмоции!"

"Василий Михалыч, браво"

"ВМЕСТЕ и нет наши-ваши! Отлично"

"Лучший"

Почему Баста может приезжать в Украину?

В сентябре 2017 года Служба безопасности Украины запретила Басте въезжать на территорию Украины. Причина: неоднократное посещение оккупированного Крыма. Баста давал там концерты. Также рэпер написал песню о крымском мосте, в которой четко высказал свою позицию о том, "чей Крым". "Крымский мост соединил два берега России", – поется в треке.

Однако в 16 сентября 2020 года запрет был аннулирован по истечении срока действия. 23 июня этого года в СБУ заявили, что направили в Минкульт запрос на внесение Басты в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

Смотрите видео о том, как активисты пытались сорвать концерт Басты в Киеве:

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