"Бедная Злата": победитель "Холостячки" наврвался на хейт от поклонников

Андрей Задворный / Фото: instagram.com/zadvornyi_andrii
На финальном пост-шоу проекта "Холостячка" стало известно, что после непродолжительный отношений Злата Огневич и Андрей Задворный все же расстались.
Сразу после окончания проекта, мужчина ограничил доступ к своей странице в Instagram, однако, после все же решил высказаться и отстоять свою позицию.
Задворный опубликовал серию постов, в которых рассказал о том, что стало причиной их расставания и почему он принял решение уйти от холостячки.
Победитель проекта признался, что у него просто остыли чувства к Злате и он не хотел обманывать себя и ее. По словам Задворного, он не хотел быть в отношениях, в которых не влюблен.
Я не мог и не хотел принимать других решений, потому что в прошлом я действовал так, как чувствовал правильным в тот момент, – заявил бывший Огневич.
В ответ на признание Задворного поклонники засыпали мужчину хейтом и критикой. Многих поклонников возмутило то, что именно Задворный стал инициатором разрыва с Огневич. Победителя шоу обвинили в нечестности и желании пропиариться на имени певицы.
- "Очередная игра на чувство и зрителей"
- "Ты и не любил, это была игра"
- "А как так можно? Любил, а через пару месяцев разлюбил? Бедная Злата, жаль ее по-женски"
- Мне кажется, тут дело не в "разлюбил", а в "не потянул финансово"
- "Злата могла бы быть счастлива с другим, если бы не твоя ложь"
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