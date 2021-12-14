"Бедная Злата": победитель "Холостячки" наврвался на хейт от поклонников

Андрей Задворный / Фото: instagram.com/zadvornyi_andrii

На финальном пост-шоу проекта "Холостячка" стало известно, что после непродолжительный отношений Злата Огневич и Андрей Задворный все же расстались.

Сразу после окончания проекта, мужчина ограничил доступ к своей странице в Instagram, однако, после все же решил высказаться и отстоять свою позицию.

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Задворный опубликовал серию постов, в которых рассказал о том, что стало причиной их расставания и почему он принял решение уйти от холостячки.

Победитель проекта признался, что у него просто остыли чувства к Злате и он не хотел обманывать себя и ее. По словам Задворного, он не хотел быть в отношениях, в которых не влюблен.

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Я не мог и не хотел принимать других решений, потому что в прошлом я действовал так, как чувствовал правильным в тот момент, – заявил бывший Огневич.

В ответ на признание Задворного поклонники засыпали мужчину хейтом и критикой. Многих поклонников возмутило то, что именно Задворный стал инициатором разрыва с Огневич. Победителя шоу обвинили в нечестности и желании пропиариться на имени певицы.

"Очередная игра на чувство и зрителей"

"Ты и не любил, это была игра"

"А как так можно? Любил, а через пару месяцев разлюбил? Бедная Злата, жаль ее по-женски"

Мне кажется, тут дело не в "разлюбил", а в "не потянул финансово"

"Злата могла бы быть счастлива с другим, если бы не твоя ложь"

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