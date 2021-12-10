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Сразу два предложения руки и сердца во время пост-шоу: кто из героев "Холостячки" решился признаться

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
10 декабря, 19:57
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Пост-шоу проекта "Холостячка только началось, а уже успело удивить телезрителей неожиданными поворотами – сразу двое мужчин решились сделать предложение в эфире

Романтическое шоу подошло к концу, но жизнь героев продолжается. Для некоторых из мужчин проект показал, что пора измениться свою жизнь кардинально.

Первым признаться в своих чувствах решил Олег Плахотнюк, он ушел из шоу в 8 выпуске. Его избранницей, правда, стала не Злата, а его бывшая жена Яна.

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Во время реалити Олег рассказывал, что старается поддерживать дружеские отношения с двумя бывшими женами.

По словам Олега проект сильно изменил его взгляды на жизнь и отношения. Это заставило бывшего участника проекта пересмотреть отношения со своей экс-супругой, с которой у них есть общая дочь.

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После возращения домой участник стал уделять больше времени дочери, а следственно и с Яной. Вскоре пара поняла, что им вместе комфортно и они хотят быть вместе.

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Нам стало тепло, по-семейному, комфортно. После проекта Олег стал внимательным, заботливым. Стало больше романтических поездок, выходных вместе, – рассказала невеста Олега Яна.

Пара официально не была расписана, но после проекта Олег решился связать свою жизнь с Яной узами брака. Мужчина стал на колено прямо во время пост шоу. Яна ответила отцу дочери согласием.

Скриншот – видео

Еще одним неожиданным предложением руки и сердца удивил каскадер Павел Богда, который покинул проект в 3 выпуске.

По словам Павла, проект мотивировал его не сидеть на месте и строить свое дело. После своего участия в шоу мужчина начал активно вести свой бизнес, который связан с пошивом одежды для мужчин и женщин. Также каскадер открыл сердце для любви.

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В соцсетях он познакомился с девушкой Юлией. Она сразу заинтересовалась мужчиной, ведь она тоже, как и Павел, любит риск.

Спустя полтора месяца, мужчина сразу понял, что их отношения – это судьба. Признаться в своих чувствах Павел решился в эфире пост-шоу.Юлия заплакала от неожиданности и ответила избраннику, что хочет больше времени потратить на то, чтобы узнать с Павлом друг друга получше.

Юлия ответила, что очень ценит эти отношения и не хочет торопиться, а насладиться временем вдвоем и дать положительный ответ позже.

Скриншот – видео

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