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Вместе ли Злата Огневич и Андрей Задворный: что случилось после проекта?

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
10 декабря, 23:54
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Главный вопрос, который так волнует всех поклонников шоу "Холостячка" – вместе ли Злата Огневич и Андрей Задворный. В пост-шоу герои реалити наконец-то признались вместе они или нет
/ Фото: пресс-служба СТБ

В финале Злата Огневич ответила взаимностью на чувства Андрея Задворного. Тогда фанаты были уверены, что певица совершила ошибку и выбрала не того.

В студии пост-шоу Злата призналась, что была счастлива в отношениях с Андреем. Пара старалась проводить время вместе, хотя это давалось им непросто – влюбленных стали узнавать на улице. От свиданий в публичных местах пришлось отказаться, поэтому паре пришлось удивлять друг друга дома.

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Скриншот – видео

Певица призналась, что впервые за долгое время почувствовала себя окрыленной и влюбленной. Она хотела окружить любимого теплом и заботой, а Андрей усыпал возлюбленную цветами.

Вместе ли Злата с Андреем?

Казалось бы, отношения сложились идеально и пара счастлива, но не сложилось. Спустя полтора месяца отношений Андрей понял, что не испытывает должных чувств к Злате.

Мужчина не захотел обманывать себя и врать о своей любви, поэтому предложил девушке закончить отношения. Для холостячки такое заявление стало полной неожиданностью.

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Спустя время, певица все же поняла, что они с Андреем разные люди и общего будущего у них не сложится.

Скриншот – видео

Эксперты и другие участники второго сезона "Холостячки" раскритиковали Задворного. По их мнению, мужчина поступил нечестно и сделал девушке больно тем, что не подумал о последствиях во время резкого разрыва со Златой.

Не выдержав критики, Задворный на эмоциях выбежал из студии.

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Скриншот – видео

Максим Тарапата, с которым Задворный подружился во время шоу, попытался объяснить поведение Андрея. По словам Максима, мужчина просто хотел оборвать все связи со Златой, чтобы облегчить расставание.

Вернулся ли Андрей в студию?

После разговора с ведущим Григорием Решетником, Андрей все же вернулся в студию и обратился к Злате.

Мне нелегко сейчас и не было легко тогда. Я не хотел делать тебе больно, разбивать твое сердце я это сделал и не горжусь этим, – поделился Задворный.

Андрей просил прощение у Златы и признался, что ему очень сложно далось это решение.

Я хочу, чтобы это было искренне, не на камеру, не потешить твое эго. Я прощу тебя когда буду готова, – честно ответила Огневич.

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Мария Коробова
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