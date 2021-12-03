Bella Ciao! На Netflix покажут финальные серии "Бумажного дома" – чем закончится сериал?

Герои сериала "Бумажный дом" / Фото: rottentomatoes.com

Испанский проект от Netflix покорил тысячи сердец по всеми миру и стал одним из самых рейтинговых сериалов на платформе. Мы уже говорили о том, в чем же феномен сериала и о чем будет пятый сезон, и от этого еще интереснее.

Создатели "Бумажного дома" решили подержать интригу подольше и разделили финальный сезон на две части. Первая половина сериала вышла в сентябре, а премьера второй состоялась 3 декабря.

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Как и предыдущая часть сезона, новая будет содержать в себе пять серий:

Серия 6 – "Выхлопные клапаны" (Válvulas de Escape); Реклама

Серия 7 – "Иллюзионная наука" (Ciencia Ilusionada);

Серия 8 – "Теория элегантности" (La teoría de La elegancia);

Серия 9 – "О чем говорят в постели" (Lo Que Se Habla En La Cama); Реклама

Серия 10 – "Семейная традиция" (Una Tradición Familiar).

В финальной части 5 сезона зрители снова увидят старых героев и вместе с ними погрузятся в воспоминания. А также нас ждут новые знакомства, например, сын Берлина – Рафаэль.

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