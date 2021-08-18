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Как будут выглядеть принцесса Диана и принц Чарль в продолжении сериала Корона (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
18 августа, 13:05
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В следующем году состоится премьера пятого сезона популярного сериала о жизни королевской семьи – "Корона". Одна из главных сюжетных линий будет посвящена принцессе Диане
Доминик Уэст в роли принца Чарльза и Элизабет Дебики в роли принцессы Дианы
Доминик Уэст в роли принца Чарльза и Элизабет Дебики в роли принцессы Дианы / Фото: instagram.com/thecrownnetflix

На днях создатели сериала "Корона", в предстоящем сезоне которого покажут смерть принцессы Дианы, опубликовали свежие кадры. На фотографиях изображены принцесса Диана и принц Чарльз, которых сыграют Элизабет Дебики и Доминик Уэст, соответственно. В предыдущем сезоне эти роли исполняли Джош О’Коннор и Эмма Коррин.

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Первые кадры нового сезона появились в Twitter-аккаунте шоу. В этом сезоне будет показан период конца 20-го и начала 21 века, на который пришлось немало драматических событий в королевской семьи.

Принц Чарльз и принцесса Диана
Принц Чарльз и принцесса Диана / Фото: Getty Images

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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