Как будут выглядеть принцесса Диана и принц Чарль в продолжении сериала Корона (фото)

В следующем году состоится премьера пятого сезона популярного сериала о жизни королевской семьи – "Корона". Одна из главных сюжетных линий будет посвящена принцессе Диане

Доминик Уэст в роли принца Чарльза и Элизабет Дебики в роли принцессы Дианы / Фото: instagram.com/thecrownnetflix

На днях создатели сериала "Корона", в предстоящем сезоне которого покажут смерть принцессы Дианы, опубликовали свежие кадры. На фотографиях изображены принцесса Диана и принц Чарльз, которых сыграют Элизабет Дебики и Доминик Уэст, соответственно. В предыдущем сезоне эти роли исполняли Джош О’Коннор и Эмма Коррин.

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Первые кадры нового сезона появились в Twitter-аккаунте шоу. В этом сезоне будет показан период конца 20-го и начала 21 века, на который пришлось немало драматических событий в королевской семьи.

Принц Чарльз и принцесса Диана / Фото: Getty Images

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