Как будут выглядеть принцесса Диана и принц Чарль в продолжении сериала Корона (фото)

На днях создатели сериала "Корона", в предстоящем сезоне которого покажут смерть принцессы Дианы, опубликовали свежие кадры. На фотографиях изображены принцесса Диана и принц Чарльз, которых сыграют Элизабет Дебики и Доминик Уэст, соответственно. В предыдущем сезоне эти роли исполняли Джош О’Коннор и Эмма Коррин.
Первые кадры нового сезона появились в Twitter-аккаунте шоу. В этом сезоне будет показан период конца 20-го и начала 21 века, на который пришлось немало драматических событий в королевской семьи.
Смотрите, как Меган Маркл и принц Гарри дали скандальное интервью Опре Уинфри:
Узнайте другие новости по теме:
- Netflix обвинили в том, что история принцессы Дианы и Чарльза в сериале "Корона" – ложь.
- Узнайте ТОП-6 фейков о королевской семье, которые показали в четвертом сезоне сериала "Корона".