Bella Ciao! На Netflix покажуть фінальні серії "Паперового дому" – чим закінчиться серіал?

Герої серіалу "Паперовий будинок" / Фото: rottentomatoes.com
Іспанський проєкт від Netflix підкорив тисячі сердець по всьому світу і став одним із найрейтинговіших серіалів на платформі. Ми вже говорили про те, у чому феномен серіалу і про що буде п'ятий сезон, і від цього ще цікавіше.
Творці "Паперового будинку" вирішили потримати інтригу довше та розділили фінальний сезон на дві частини. Перша половина серіалу вийшла у вересні, а прем'єра друга відбулася 3 грудня.
Як і попередня частина сезону, нова міститиме в собі п'ять серій:
Серія 6 – "Вихлопні клапани" (Válvulas de Escape);
Серія 7 – "Ілюзійна наука" (Ciencia Ilusionada);
Серія 8 – "Теорія елегантності" (La teoria de La elegancia);
Серія 9 – "Про що говорять у ліжку" (Lo Que Se Habla En La Cama);
Серія 10 – "Сімейна традиція" (Una Tradición Familiar).
У фінальній частині 5 сезону глядачі знову побачать старих героїв і разом із ними поринуть у спогади. А також на нас чекають нові знайомства, наприклад, син Берліна – Рафаель.
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