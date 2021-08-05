Бен Аффлек дарит одинаковые подарки своим женщинам, а Лопес хранит украшения от бывших

Дженнифер Лопес носит браслет, который Аффлек подарил ей в 2002-м / Фото: instagram.com/jlo
Певица опубликовала фотографии с яхты, а внимательные поклонники заметили, что на руке Дженнифер красуется браслет от Бена, подаренный много лет назад. То есть Лопес все это время хранила украшение?
Примечательно, что ранее Бен Аффлек вручил любимой, с которой воссоединился не так давно, подвеску с буквами своего имени. Фанаты Беннифер обсуждают, как это мило и трогательно, но актер дарит подобные вещи не только Лопес.
Дженнифер Лопес носит подвеску с именем Бена Аффлека / Фото: instagram.com/jlo_legend
Символичное украшение Бен Аффлек дарил своей уже бывшей девушке Ане де Армаc – оба носили парные ожерелья с половинками сердца на цепочке.
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