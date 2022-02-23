Беременна или пельмени? Ольга Бузова показала округлившийся живот

Олю Бузову подозревают в беременности / Фото: instagram.com/buzova86

Друзья Ольги Бузовой очень любят подшутить над звездой и показать ее в не лучшем свете. Например, как это было с Клавой Кокой, которая посмеялась над Олей в программе "Вечерний Ургант".

Сейчас певица находится в Африке на съемках реалити-шоу. Вместе с ней на другой континент отправился ее пиарщик Антон Богославский. Именно он засветил Бузову и ее живот в Inststories в своем аккаунте.

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Скриншот – instagram.com/anton_bo

В Сети уже разгорелось обсуждение по поводу того, что же на самом деле случилось с Олей. Кто-то из поклонников певицы решил, что она в интересном положении совсем скоро родится малыш, а кто-то считает, что Бузова просто переела.

"Если это так то рада за нее. Она так хотела ребеночка"

"Бухала и жрала"

Скриншот – instagram.com

Не обошлось в соцсетях без шуток про пельмени, которые активно рекламирует Оля.

"Оля Бузова все-таки наелась сырых пельменей, которые так усиленно рекламировала"

"Надеемся, что не просто пельмени!"

Скриншот

Напомним, в последнее время часто стали обсуждать возможные проблемы Ольги Бузовой с алкоголем. Телеведущей уже не первый раз приходится оправдываться за видео, которые попадают в Сеть.

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