Иван Ургант и Клава Кока сняли пародию на нашумевшее видео с пьяной Ольгой Бузовой

Отдых Клавы Коки и Ольги Бузовой в Куршавеле активно обсуждали не только подписчики, но и российские звезды

Иван Ургант и Клава Кока высмеяли нашумевшее видео с пьяной Ольгой Бузовой / Фото: скриншот

Иван Ургант, который недавно неудачно пошутил из-за возможного вторжения России на территорию Украины, решил не проходить мимо нашумевших кадров с Бузовой. Он вместе с Клавой Кокой записал пародию на видео, в котором пьяная Ольга идет по улицам Куршевеля.

Ничего необычного, просто мы с Ваней Ургантом идем снимать программу, — пошутила Клава Кока

На видео Ургант шел следом за артисткой имитируя нетрезвую походку.

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Клава, никуда не выкладывай это, — сказал шоумен

К слову, в эфире программы "Вечерний Ургант" Клава Кова опровергла, что на тех нашумевших кадрах Ольга Бузова была нетрезвой.

Что за видео Ольги Бузовой в Куршавеле

Клава Кока опубликовала видео, как Ольга Бузова в халате и накинутой сверху куртке идет в спа-салон в Куршавеле. В какой-то момент Ольга садиться на корточки и Клава пытается ее поднять со словами: "Ты в моей куртке, не валяйся, пожалуйста, на полу". В Сети стали обсуждать, что на видео Бузова в нетрезвом состоянии. Затем и телеведущая опубликовала несколько компрометирующих видео.

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Видео с отдыха Коки и Бузовой стали обсуждать Ксения Собчак, Дима Билан, Алена Водонаева. За Ольгу заступилась певица Лолита.

Напомним, в последнее время часто стали обсуждать возможные проблемы Ольги Бузовой с алкоголем. Телеведущей уже не первый раз приходится оправдываться за видео, которые попадают в Сеть.