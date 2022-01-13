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ТОП-3 видео пьяной Бузовой, после которых пришлось оправдываться

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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13 января, 08:12
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Ольге Бузовой часто достается в Сети от пользователей. Телеведущая еще готова терпеть критику по поводу своих вокальных данных и постоянной ретуши фото. Но вывести из себя ее могут слухи о проблемах артистки с алкоголем
/ Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова наслаждается отдыхом на горнолыжном курорте в Куршавеле. Вместе с певицей Клавой Кокой они постят множество фото и видео. Правда, после некоторых видео в Сети стали обсуждать, что Бузова , похоже, запечатлена в нетрезвом виде. Повода для обсуждений добавил Дима Билан, который осудил певицу Клаву Коку за публикацию видео компрометирующего телеведущую.

Сама Бузова пока молчит, а певице пришлось оправдываться за видео с отпуска.

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Почему люди думают, что если мы веселимся, то обязательно пьяные или под чем-то? А что если это искренние эмоции, радость или просто прикалываемся? Девиз — будь собой, – написала Клава Кока.

Тем не менее видео активно продолжают обсуждать.

Бузова не впервые попадает в такую ситуацию. В мае прошлого года в Сети обсуждали странное поведение артистки на сцене во время сольного концерта в Волгограде.

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Телеведущая в откровенном боди и сапогах немного походила по сцене, после чего заплетающимся языком произнесла речь.

Иногда лучше молчать, чем говорить, поэтому сегодня я буду молчать. Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет и я дура

В Сети сразу же предположили, что Бузова вышла на сцену выпившая. Телеведущая все отрицала и решила показать свой райдер, в котором нет алкоголя.

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Один из выпусков "Дома-2" Ольга Бузовой провела пьяной. У телеведущей заплетался язык, и она даже не смогла правильно произнести фамилию своего коллеги, который, глядя на происходящее, изменился в лице.

К слову, тогда Бузова не стала отрицать, что была в кадре выпившая.

Я была в прекрасном настроении, встретилась с подружками и немножко расслабилась. И позволила себе раз, наверное, в 16 лет выйти на лобное место с ярким блеском в глазах. Надеюсь, вы мне это простите! – прокомментировала видео телеведущая.

Ранее мы рассказывали, что Ольга Бузова публично унизила бывшего мужа.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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